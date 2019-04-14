Боевики обстреляли из "Градов" село в Донецкой области - СЦКК

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Воскресенье, 14 апреля 2019, 22:06

11 апреля боевики обстреляли из установок "Град" село Орловка Ясиноватского района Донецкой области.

Об этом сообщила в воскресенье Украинская сторона СЦКК.

"11 апреля 2019 с 17:45-18:00 наемники вооруженных формирований Российской Федерации с направления Красный Партизан осуществили артиллерийский обстрел населенного пункта Орловка Ясиноватского района", - говорится в сообщении.

Наблюдательная группа украинской стороны Совместного центра по контролю и координации в сотрудничестве с СММ ОБСЕ предварительно установили, что враг обстрелял населенный пункт из тяжелого вооружения типа "Град".

"По словам местных жителей, было, по меньшей мере, пять попаданий, от которых образовались огромные воронки. Кроме того, на месте разрывов реактивных боеприпасов найдены фрагменты и осколки запрещенного вооружения. Смертоносное железо, выпущенное из вражеских артиллерийских установок, легло перед и за населенным пунктом, именно это сохранило жизни мирным жителям и их дома от разрушения", - говорится в сообщении.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе Донецкая область


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