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На "Чонгарі" зловили екс-підлеглого "Гіві", що їхав до Києва на роботу

Неділя, 14 квітня 2019, 22:29

У КПВВ "Чонгар" викрито особу, що проходила службу під керівництвом ліквідованого бойовика Михайла Толстих із позивним "Гіві".

Про це повідомляє в неділю Азово-Чорноморське Регіональне управління Держприкордонслужби у Facebook.

"Днями оперативні підрозділи Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби, військовслужбовці Бердянського загону спільно із співробітниками СБУ в АР Крим та Севастополь та Національної поліції в КПВВ "Чонгар" виявили особу, яка причетна до незаконних військових формувань", - йдеться в повідомленні.

Під час бесіди з громадянином 1972 року народження правоохоронці встановили, що в 2014 році протягом двох місяців він працював в Луганській області водієм одного із "комендантів". Не отримавши за період роботи зарплатні, він звільнився, однак пізніше знову працевлаштувався у місцевий комісаріат.

"У подальшому, на запрошення знайомого, затриманий вступив до штурмового батальйону "Сомалі" під керівництвом тоді ще живого "Гіві", який безпосередньо і проводив інструктаж новоприбулих. Отримавши позивний "Чингіз" і маючи відповідний досвід, йому доручили завдання опікуватися підготовкою особового складу для несення служби на контрольно-пропускних пунктах так званих "республік"", - повідомляють прикордонники.

Зазначається, що через деякий час чоловік розчарувався у службі та ідеях фейкових республік, тому звільнився та працював в м. Алчевськ охоронцем.

"Маючи не високу заробітну платню, у пошуках кращого життя вирушив до Москви. Але умови праці його не задовольнили і він через Керченській міст, а потім і через адмінмежу намагався потрапити до м. Київ для пошуку роботи", - йдеться в повідомленні.

На цей час затриманому в порядку статті 208 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні злочину, відповідальність за який передбачено статтею 258-3 ККУ. Тривають слідчі дії.

Українська правда

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Теми: Прикордонна службаОб'єднані сили на Донбасі
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