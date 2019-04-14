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На "Чонгаре" поймали экс-подчиненного "Гиви", ехавшего в Киев на работу

Воскресенье, 14 апреля 2019, 22:29

В КПВВ "Чонгар" разоблачен человек, проходивший службу под руководством ликвидированного боевика Михаила Толстых с позывным "Гиви".

Об этом сообщает в воскресенье Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.

"На днях оперативные подразделения Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы, военнослужащие Бердянского отряда совместно с сотрудниками СБУ в АР Крым и Севастополь и Национальной полиции в КПВВ "Чонгар" обнаружили человека, который причастен к незаконным военных формирований", - говорится в сообщении.

Во время беседы с гражданином 1972 года правоохранители установили, что в 2014 году в течение двух месяцев он работал в Луганской области водителем одного из "комендантов". Не получив за период работы зарплаты, он уволился, однако позже снова трудоустроился в местный комиссариат.

"В дальнейшем, по приглашению знакомого, задержанный вступил в штурмовой батальон "Сомали" под руководством тогда еще живого "Гиви", который непосредственно и проводил инструктаж новоприбывших. Получив позывной "Чингиз" и имея соответствующий опыт, ему поручили задание заниматься подготовкой личного состава для несения службы на контрольно-пропускных пунктах так называемых "республик"", - сообщают пограничники.

Отмечается, что через некоторое время человек разочаровался в службе и идеях фейковых республик, поэтому уволился и работал в г. Алчевск охранником.

"Имея не высокую заработную плату, в поисках лучшей жизни отправился в Москву. Но условия труда его не удовлетворили и он через Керченский мост, а затем и через админграницу пытался попасть в г. Киев для поиска работы", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанному в порядке статьи 208 УПК Украины сообщено о подозрении в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 258-3 УК. Продолжаются следственные действия.

Украинская правда
Темы: Пограничная службаОбъединенные силы на Донбассе
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