Залишився неповний день, щоб змінити місце голосування

15 квітня останній день, коли українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів президента.

Проголосувати на виборах в межах країни не за місцем реєстрації дозволяє закон "Про державний реєстр виборців".

Для цього треба особисто подати заяву про тимчасову зміну місця голосування у відповідний орган ведення Державного реєстру виборців із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.

Разом із подачею заяви треба пред'явити паспорт, а також документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.

Це може бути довідка з місця роботи чи місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

У випадку подорожі – потрібно показати проїзні документи, путівку в санаторій тощо.



Також 15 квітня останній день, коли можуть змінити місце голосування переселенці з Донбасу та Криму. Для них у вересні 2018 року ЦВК спростила процедуру голосування.



Переселенцям достатньо взяти паспорт і з ним піти у будь-який відділ ведення держреєстру виборців на підконтрольній Україні території. Там треба написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.

Згідно з Держаним реєстром виборців, наразі тимчасово змінили місце голосування 252 тисячі 814 осіб.

Водночас міністр юстиції Павло Петренко нагадує, що українці можуть змінити місце голосування і через суд. На це є ще три дні.

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