Залишився неповний день, щоб змінити місце голосування
15 квітня останній день, коли українці можуть змінити місце голосування у другому турі виборів президента.
Проголосувати на виборах в межах країни не за місцем реєстрації дозволяє закон "Про державний реєстр виборців".
Для цього треба особисто подати заяву про тимчасову зміну місця голосування у відповідний орган ведення Державного реєстру виборців із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
Разом із подачею заяви треба пред'явити паспорт, а також документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси.
Це може бути довідка з місця роботи чи місця навчання, документ, який підтверджує право власності або оренди на житло, яке знаходиться за місцем, де виборець хоче проголосувати, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.
У випадку подорожі – потрібно показати проїзні документи, путівку в санаторій тощо.
Також 15 квітня останній день, коли можуть змінити місце голосування переселенці з Донбасу та Криму. Для них у вересні 2018 року ЦВК спростила процедуру голосування.
Переселенцям достатньо взяти паспорт і з ним піти у будь-який відділ ведення держреєстру виборців на підконтрольній Україні території. Там треба написати заяву з проханням тимчасово змінити місце голосування.
Згідно з Держаним реєстром виборців, наразі тимчасово змінили місце голосування 252 тисячі 814 осіб.
Водночас міністр юстиції Павло Петренко нагадує, що українці можуть змінити місце голосування і через суд. На це є ще три дні.
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Нагадаємо:
- Змінити місце голосування можна не пізніше, ніж за 5 днів до дня повторного голосування ("другого туру"), тобто до 15 квітня включно. Це потрібно зробити, навіть якщо на перший тур виборець уже проходив ту процедуру.
- Для зміни місця голосування виборцю необхідно особисто подати до органу ведення Держреєстру виборців заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою він чи вона бажає проголосувати.
- При цьому людина має пред'явити паспорт (для військових – посвідчення) та документи, які підтверджують необхідність зміни місця голосування (довідка з роботи чи навчання; документ про володіння чи оренду житла; проїзні документи чи путівка; довідка внутрішньо переміщеної особи).
- Виборці з окупованих територій Донбасу і Криму можуть не додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.
- Охочі змінити місце голосування на другий тур виборів президента подекуди стикалися з необхідністю вистояти довгу чергу і сумнівалися, чи підуть на дільниці 21 квітня.
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