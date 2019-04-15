Остался неполный день, чтобы изменить место голосования
15 апреля последний день, когда украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов президента.
Проголосовать на выборах в пределах страны не по месту регистрации позволяет закон "О государственном реестре избирателей".
Для этого надо лично подать заявление о временном изменении места голосования в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.
Вместе с подачей заявления надо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.
Это может быть справка с места работы или места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды жилья, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.
В случае путешествия – нужно показать проездные документы, путевку в санаторий и т.п.
Также 15 апреля последний день, когда могут изменить место голосования переселенцы из Донбасса и Крыма. Для них в сентябре 2018 года ЦИК упростила процедуру голосования.
Переселенцам достаточно взять паспорт и с ним пойти в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Там надо написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.
Согласно Государственному реестру избирателей, по состоянию на 15 апреля временно изменили место голосования 252 тысячи 814 человек.
В то же время министр юстиции Павел Петренко напоминает, что украинцы могут изменить место голосования и через суд. На это есть еще три дня.
Читайте также: Как проголосовать не по месту прописки и найти себя в списке избирателей?
Напомним:
- Изменить место голосования можно не позднее, чем за 5 дней до дня повторного голосования ("второго тура"), то есть до 15 апреля включительно. Это нужно сделать, даже если на первый тур избиратель уже проходил эту процедуру.
- Для изменения места голосования избирателю необходимо лично подать в орган ведения Госреестра избирателей заявление о временной смене места голосования с указанием участка или адреса, по которому он или она желает проголосовать.
- При этом человек должен предъявить паспорт (для военных это может быть удостоверение) и документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования (справка с работы или учебы; документ о владении или аренде жилья; проездные документы или путевка; справка внутренне перемещенного лица).
- Избиратели с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
- Желающие изменить место голосования на второй тур выборов президента кое-где сталкивались с необходимостью выстоять длинную очередь и уже сомневались, пойдут ли на участки 21 апреля.