Остался неполный день, чтобы изменить место голосования

15 апреля последний день, когда украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов президента.

Проголосовать на выборах в пределах страны не по месту регистрации позволяет закон "О государственном реестре избирателей".

Для этого надо лично подать заявление о временном изменении места голосования в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.

Вместе с подачей заявления надо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Это может быть справка с места работы или места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды жилья, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

В случае путешествия – нужно показать проездные документы, путевку в санаторий и т.п.

Также 15 апреля последний день, когда могут изменить место голосования переселенцы из Донбасса и Крыма. Для них в сентябре 2018 года ЦИК упростила процедуру голосования.

Переселенцам достаточно взять паспорт и с ним пойти в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Там надо написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.

Согласно Государственному реестру избирателей, по состоянию на 15 апреля временно изменили место голосования 252 тысячи 814 человек.

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Напомним: