Остался неполный день, чтобы изменить место голосования

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Понедельник, 15 апреля 2019, 11:42

15 апреля последний день, когда украинцы могут изменить место голосования во втором туре выборов президента.

Проголосовать на выборах в пределах страны не по месту регистрации позволяет закон "О государственном реестре избирателей".

Для этого надо лично подать заявление о временном изменении места голосования в соответствующий орган ведения Государственного реестра избирателей с указанием участка или адреса, по которому хотите проголосовать.

Вместе с подачей заявления надо предъявить паспорт, а также документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования без изменения избирательного адреса.

Это может быть справка с места работы или места учебы, документ, подтверждающий право собственности или аренды жилья, которое находится по месту, где избиратель хочет проголосовать, справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица.

В случае путешествия – нужно показать проездные документы, путевку в санаторий и т.п.

Также 15 апреля последний день, когда могут изменить место голосования переселенцы из Донбасса и Крыма. Для них в сентябре 2018 года ЦИК упростила процедуру голосования.

Переселенцам достаточно взять паспорт и с ним пойти в любой отдел ведения госреестра избирателей на подконтрольной Украине территории. Там надо написать заявление с просьбой временно изменить место голосования.

Согласно Государственному реестру избирателей, по состоянию на 15 апреля временно изменили место голосования 252 тысячи 814 человек.

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Напомним:

  • Изменить место голосования можно не позднее, чем за 5 дней до дня повторного голосования ("второго тура"), то есть до 15 апреля включительно. Это нужно сделать, даже если на первый тур избиратель уже проходил эту процедуру.
  • Для изменения места голосования избирателю необходимо лично подать в орган ведения Госреестра избирателей заявление о временной смене места голосования с указанием участка или адреса, по которому он или она желает проголосовать.
  • При этом человек должен предъявить паспорт (для военных это может быть удостоверение) и документы, подтверждающие необходимость изменения места голосования (справка с работы или учебы; документ о владении или аренде жилья; проездные документы или путевка; справка внутренне перемещенного лица).
  • Избиратели с оккупированных территорий Донбасса и Крыма могут не прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.
  • Желающие изменить место голосования на второй тур выборов президента кое-где сталкивались с необходимостью выстоять длинную очередь и уже сомневались, пойдут ли на участки 21 апреля.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 законодательство


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