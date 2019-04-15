К взрыву автомобиля спецслужащего в Киеве причастен полицейский
Сотрудник налоговой полиции Киева мог быть причастным к взрыву автомобиля Chevrolet Epic в столице, принадлежащий спецслужащему.
Об этом говорится в материалах дела опубликованных в судебном реестре.
Отмечается, что следствие установило группу лиц, возможно причастных к содействию, подготовке или совершению уголовного преступления.
"В частности ОСОБА_4, лично оформила нотариально заверенное приглашение непосредственно причастного лица к взрыву - ОСОБА _3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гр. Кыргызской Республики ОСОБА_4 попросила ОСОБА_6", - говорится в материалах суда.
Кроме того установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего злоумышленникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом кум.
"Информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по БД "Безопасный город" получал сотрудник налоговой полиции Киева ОСОБА_7, который по просьбе своего кума предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором было установлено ключ от Безопасного города, ОСОБА_2", - сообщили в суде.
5 апреля одному из причастных сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт, то есть совершении взрыва по предварительному сговору группой лиц, несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации, то есть в совершении преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 361 УК Украины.
"ОСОБА_2", которой дали доступ к компьютеру полицейского, также сообщили о подозрении.
Также 5 апреля по месту жительства фигуранта силовики провели обыск, где изъяли почти 1,5 млн грн, более 24 тысяч долларов, около 5 тысяч евро и 9700 туркменских манат.
Прокуратура в Печерском суде ходатайствовала об аресте имущества. Судья удовлетворил ходатайство.
Напомним:
- В ночь на 4 апреля в Голосеевском районе Киева, на улице Вильямса, взорвался автомобиль "Chevrolet Evanda", в результате чего мужчина получил ранения. "Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу", – информировала полиция.
- Следственным отделом Голосеевского управления полиции расследуются уголовные производства по ч.3 ст.15, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
- По данным источников УП, подорванный автомобиль принадлежал сотруднику военной разведки.
- Запись с камеры видеонаблюдения зафиксировала, как человек в темной одежде идет через стоянку к автомобилю, приседает возле него, и фактически за несколько секунд раздается взрыв.