К взрыву автомобиля спецслужащего в Киеве причастен полицейский

Сотрудник налоговой полиции Киева мог быть причастным к взрыву автомобиля Chevrolet Epic в столице, принадлежащий спецслужащему.

Об этом говорится в материалах дела опубликованных в судебном реестре.

Отмечается, что следствие установило группу лиц, возможно причастных к содействию, подготовке или совершению уголовного преступления.

"В частности ОСОБА_4, лично оформила нотариально заверенное приглашение непосредственно причастного лица к взрыву - ОСОБА _3 (подрывник автомобиля, который скончался в больнице) для получения визы. Подписать и обеспечить оформление приглашения гр. Кыргызской Республики ОСОБА_4 попросила ОСОБА_6", - говорится в материалах суда.

Кроме того установлено, что информацию о передвижении автомобиля потерпевшего злоумышленникам передал работник налоговой полиции, которого попросил об этом кум.

"Информацию о передвижении автомобиля потерпевшего по БД "Безопасный город" получал сотрудник налоговой полиции Киева ОСОБА_7, который по просьбе своего кума предоставил пароль и удаленный доступ к компьютеру, на котором было установлено ключ от Безопасного города, ОСОБА_2", - сообщили в суде.

5 апреля одному из причастных сообщили о подозрении в пособничестве в неоконченном покушении на террористический акт, то есть совершении взрыва по предварительному сговору группой лиц, несанкционированном вмешательстве в работу автоматизированной системы, что привело к утечке информации, то есть в совершении преступлений по ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 361 УК Украины.

"ОСОБА_2", которой дали доступ к компьютеру полицейского, также сообщили о подозрении.

Также 5 апреля по месту жительства фигуранта силовики провели обыск, где изъяли почти 1,5 млн грн, более 24 тысяч долларов, около 5 тысяч евро и 9700 туркменских манат.

Прокуратура в Печерском суде ходатайствовала об аресте имущества. Судья удовлетворил ходатайство.

Напомним: