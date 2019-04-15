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ЦВК просить терміново допомогти, бо у виборчкомах бракує людей

Понеділок, 15 квітня 2019, 15:30

Центральна виборча комісія просить громадян долучатися до роботи дільничних виборчих комісій, адже у 33 територіальних виборчих округах вони недоукомплектовані.

ЦВК нагадує, що 15 квітня – останній день формування складів дільничних виборчкомів.

"Сьогодні існує потреба у вашій відповідальній громадянській позиції, оскільки окружні виборчі комісії зіткнулися із недостатньою кількістю подань до складу дільничних виборчих комісій, що не дає їм можливості укомплектувати відповідні склади ДВК", – зазначає Центрвиборчком

Йдеться про такі округи:

Дніпропетровська область – ТВО № 26, 27, 28;
Закарпатська область – ТВО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;
Кіровоградська область – ТВО № 100, 101, 102, 103;
Луганська область – ТВО № 106, 107, 112, 113, 114;
Сумська область – ТВО № 157, 161;
Харківська область – ТВО № 171, 176, 180;
Херсонська область – ТВО № 183, 184, 185;
Чернігівська область – ТВО № 206, 209, 210;
місто Київ – ТВО № 216, 217, 220, 223.

Зазначимо, що це 33 територіальні виборчі округи, тоді як усього їх 200 (загальна кількість виборчих дільниць – 29 989, а орієнтовна кількість виборців – 30 306 431).

На дільничні комісії лягає відповідальність за організацію голосування та підрахунок голосів на дільниці.

Склад ДВК формує окружна виборча комісія за поданням кандидатів у президенти. Якщо кількість запропонованих до виборчкомів кандидатур менша за встановлену в законі, то ОВК формує склад ДВК за поданням голови окружкому на підставі пропозицій членів ОВК.

Центрвиборчком наголошує, що кожен може долучитися до виборчого процесу як член дільничної виборчої комісії: "Усі небайдужі можуть написати заяви безпосередньо в приміщеннях ОВК"

"У разі звернення до вас з пропозицією обійняти обов’язки члена дільничної виборчої комісії закликаємо підтримати виборчий процес своєю участю у роботі ДВК заради здійснення волевиявлення та отримання обраного народом президента України. Закликаємо українців підтримати демократичний виборчий процес!", – йдеться у повідомленні ЦВК.

Раніше команда кандидата у президенти й шоумена Володимира Зеленського заявила про недобір у ДВК нібито через бажання чинного президента Петра Порошенка зірвати вибори.

За інформацією джерел "Української правди", проблема виникла через те, що деякі кандидати після першого туру не розрахувалися з членами ДВК за роботу, зокрема й штаб кандидата Петра Порошенка. Тож люди побоюються, що й цього разу ситуація повториться.

У свою чергу співрозмовник УП в штабі Порошенка запевнив, що зрив виборів - суперечить інтересам чинного глави держави.

"Повірте, наша команда точно не зриває вибори. Хто-хто, а ми точно в цьому не зацікавлені", - сказало джерело УП, зазначивши, що йде активний пошук членів ДВК.

Нагадаємо: 

  • 21 квітня відбудеться повторне голосування за президента: обиратимуть між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським.
  • Перший тур виборів відбувся 31 березня, у бюлетенях було 39 кандидатів. Офіційно результати першого голосування і його переможців ЦВК оголосила 7 квітня.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЦВКвибориЗеленськийПорошенко
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