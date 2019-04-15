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ЦИК просит срочно помочь, так как в избиркомах не хватает людей

Понедельник, 15 апреля 2019, 15:30

Центральная избирательная комиссия просит граждан участвовать в работе участковых избирательных комиссий, поскольку в 33 территориальных избирательных округах они недоукомплектованы.

ЦИК напоминает, что 15 апреля – последний день формирования составов участковых избиркомов.

"Сегодня существует потребность в вашей ответственной гражданской позиции, поскольку окружные избирательные комиссии столкнулись с недостаточным количеством представлений в состав участковых избирательных комиссий, что не дает им возможности укомплектовать соответствующие склады УИК", – отмечает Центризбирком

Речь идет о таких округа:

Днепропетровская область – ТИО № 26, 27, 28;

Закарпатская область – ТИО № 68, 69, 70, 71, 72, 73;

Кировоградская область – ТИО № 100, 101, 102, 103;

Луганская область – ТИО № 106, 107, 112, 113, 114;

Сумская область – ТИО № 157, 161;

Харьковская область – ТИО № 171, 176, 180;

Херсонская область – ТИО № 183, 184, 185;

Черниговская область – ТИО № 206, 209, 210;

город Киев – ТИО № 216, 217, 220, 223.

Отметим, что это 33 территориальные избирательные округа, тогда как всего их 200 (общее количество избирательных участков – 29 989, а ориентировочное количество избирателей – 30 306 431).

На участковые комиссии ложится ответственность за организацию голосования и подсчет голосов на участке.

Состав УИК формирует окружная избирательная комиссия по представлению кандидатов в президенты. Если количество предложенных в избиркомы кандидатур меньше установленной в законе, то ОИК формирует состав УИК по представлению главы окружкома на основании предложений членов ОИК.

Центризбирком подчеркивает, что каждый может присоединиться к избирательному процессу как член участковой избирательной комиссии: "Все неравнодушные могут написать заявления непосредственно в помещениях ОИК".

"В случае обращения к вам с предложением занять обязанности члена участковой избирательной комиссии призываем поддержать избирательный процесс своим участием в работе УИК для осуществления волеизъявления и получения избранного народом президента Украины. Призываем украинцев поддержать демократический избирательный процесс!", – говорится в сообщении ЦИК.

Ранее команда кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского заявила о недоборе в УИК якобы из-за желания действующего президента Петра Порошенко сорвать выборы.

По информации источников "Украинской правды", проблема возникла из-за того, что некоторые кандидаты после первого тура не рассчитались с членами УИК за работу, в том числе штаб кандидата Петра Порошенко. Поэтому люди опасаются, что и на этот раз ситуация повторится.

В свою очередь собеседник УП в штабе Порошенко заверил, что срыв выборов - противоречит интересам действующего главы государства.

"Поверьте, наша команда точно не срывает выборы. Кто-кто, а мы точно в этом не заинтересованы", – сказал источник УП, отметив, что идет активный поиск членов УИК. 

Напомним:

  • 21 апреля состоится повторное голосование за президенте: будем выбирать между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским.
  • Первый тур выборов состоялся 31 марта, в бюллетенях было 39 кандидатов. Официально результаты первого голосования и его победителей ЦИК объявила 7 апреля.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: выборы президента 2019ЦИКвиборыЗеленскийПорошенко
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