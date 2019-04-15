У Зеленского ответили об оккупированном Крыме и встрече там с Путиным

В команде кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили, что Крым является территорией Украины, а с президентом РФ Владимиром Путиным придется встречаться, но не на оккупированных территориях.

Ранее партия БПП обнародовала обращение лидера крымских татар Мустафы Джемилева.

Он попросил Зеленского ответить на 5 вопросов о оккупированном Крыме:

Считаете ли вы, что Крым стал российским в результате свободного волеизъявления жителей Крыма? На какие уступки вы готовы, чтобы установить так называемый мир с РФ? Включают ли они признание законности аннексии Крыма, признания так называемых "ДНР""и "ЛНР", пусть даже в составе Украины? Согласитесь ли на встречу с Путиным, если он предложит провести ее в аннексированном Крыму? Если вы станете президентом, снимите блокаду с Крыма? Какова ваша позиция по изменению статуса Автономной Республики Крым на Крымскую автономию?

В команде Зеленского ответили, что Крым, безусловно, является оккупированной территорией Украины.

"Как известно и признано во всем цивилизованном мире, эта оккупация произошла в абсолютно противозаконно и насильственно. Так называемый "референдум" не может считаться актом, свидетельствующим о свободном волеизъявлении жителей АРК, ведь он проходил под дулами российских автоматов и без участия значительного количества граждан крымскотатарского, украинского, даже российского и другого этнического происхождения", - говорится в ответе на обращение.

В команде Зеленского отметили, что Крым был, остается и будет частью Украины, которая должна вернуться в ее состав с компенсацией со стороны России за нанесенные оккупацией убытки, с учетом возмещения пострадавшим и семьям погибших от российских репрессий.

"Мы не готовы отдавать, дарить, сдавать в аренду или в пользование суверенные территории Украины и ее граждан - это не может быть предметом переговоров и договоренностей!", - говорится в письме.

"Позиция является непоколебимой и бескомпромиссной. Никакие договоренности по деэскалации на Донбассе не могут произойти за счет Крыма и украинских граждан, которые вынуждены были остаться в оккупированной АРК ", - добавили в Зеленского.

Также отмечается, что вопросы независимости, суверенности и территориальной целостности Украины не могут быть предметом каких-либо международных переговоров или договоренностей.

"То есть разговоров о размене Крыма на мир в Донбассе быть не может ни при каких обстоятельствах. Так же, как не может быть предметом переговоров сепаратизация отдельных районов или регионов Украины. Более того, как мы неоднократно подчеркивали, если бы Крым и отдельные районы Донецкой и Луганской областей остались в составе свободной и независимой Украины, они бы уже сейчас имели больше свобод и полномочий, чем когда-либо будут иметь во власти РФ", - говорится в ответе "Зе! Команды".

Так добавили, что военное решение конфликта с Россией является неприемлемым, как с точки зрения национальных интересов Украины, так и с точки зрения наших западных союзников.

"И это значит, что говорить с властью РФ нашим официальным представителям придется. Но это должно происходить с участием западных партнеров Украины, и ни при каких обстоятельствах - не в оккупированных территориях нашего государства", - рассказали в пресс-службе кандидата.

Там подчеркнули необходимость поддерживать контакт с гражданами Украины, которые сейчас страдают под оккупационной властью, но он носить исключительно культурно-информационный и гуманитарный характер.

"С учетом того, что сейчас делает РФ на Донбассе и в Крыму, вопрос о снятии экономической блокады временно оккупированных территорий рассматриваться не может", - заявили в команде Зеленского.

"Следовательно, мы не разделяем и не станем разделять и рассматривать отдельно вопрос Донбасса, Крыма, или Азовского моря. Но история и жертвы крымскотатарского народа при сталинских, а сейчас и путинских репрессий, и их вклад в становление и развитие независимой Украины, являются безоговорочными основаниями предложить для крымских татар отдельную перспективу национального развития и роли после освобождения Крыма", - говорится в ответе.

В команде кандидата в президенты отметили, что эта роль и перспектива не должны опираться на пустые политические обещания и поэтому крымскотатарский народ должен получить конкретный план поддержки и гарантии со стороны государства и его западных партнеров.

У Зеленского подчеркнули, что крымские татары будут иметь четкую перспективу свободной жизни вместе с независимой Украиной.

Напомним: