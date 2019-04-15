Поліція розкрила вбивство ювеліра, який свідчив проти "діамантових прокурорів"

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова.

Про це розповів на брифінгу в Києві 15 квітня начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Через кілька тижнів розслідування ми змогли вийти на злочинну групу з трьох осіб, які ймовірніше за все вчинили злочин... У суботу працівниками карного розшуку Києва за підтримки спецпідрозділу КОРД було затримало злочинців під час спроби скоєння ще одного злочину", – сказав Крищенко.

За його словами, підозрювані намагалися скоїти напад на сім'ю потерпілого під час поминальних заходів через 40 днів після вбивства Кисельова.

Стосовно вбивства Кисельова, за даними слідства, його намагалися вкрасти для отримання викупу

"Корисливий мотив був. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили", – сказав Крищенко.

"Тож вони продовжили слідкувати за сім’єю потерпілого, вивчали спосіб життя, маршрути пересування. І все ж намагалися заволодіти грошима", - додав він.

За словами Крищенка, безпосередньо під час спроби скоєння злочину в суботу, в авто затриманих вилучили гранату. Пізніше було проведено низку обшуків за місцем проживання, де було вилучено ще 6 гранат, 2 пістолета ПМ, близько тисячі набоїв та вибухівка.

Всі затримані – громадяни України, правоохоронці вимагатимуть для них безальтернативного тримання під вартою.

Це – 49-річний раніше судимий мешканець Київської області, якому допомагали 49-річний уродженець Кіровоградської області та 43-річний мешканець столиці.

За даними столичної прокуратури, серед трьох затриманих - двоє колишніх працівників правоохоронних органів.

Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

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