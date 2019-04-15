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Поліція розкрила вбивство ювеліра, який свідчив проти "діамантових прокурорів"

Понеділок, 15 квітня 2019, 16:21
Поліція розкрила вбивство ювеліра, який свідчив проти діамантових прокурорів

Правоохоронці затримали трьох підозрюваних у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова.

Про це розповів на брифінгу в Києві 15 квітня начальник поліції Києва Андрій Крищенко.

"Через кілька тижнів розслідування ми змогли вийти на злочинну групу з трьох осіб, які ймовірніше за все вчинили злочин... У суботу працівниками карного розшуку Києва за підтримки спецпідрозділу КОРД було затримало злочинців під час спроби скоєння ще одного злочину", – сказав Крищенко.

 

За його словами, підозрювані намагалися скоїти напад на сім'ю потерпілого під час поминальних заходів через 40 днів після вбивства Кисельова.

Стосовно вбивства Кисельова, за даними слідства, його намагалися вкрасти для отримання викупу

"Корисливий мотив був. І коли потерпілий почав чинити опір, його застрелили", – сказав Крищенко.

"Тож вони продовжили слідкувати за сім’єю потерпілого, вивчали спосіб життя, маршрути пересування. І все ж намагалися заволодіти грошима",  - додав він.

За словами Крищенка, безпосередньо під час спроби скоєння злочину в суботу, в авто затриманих вилучили гранату. Пізніше було проведено низку обшуків за місцем проживання, де було вилучено ще 6 гранат, 2 пістолета ПМ, близько тисячі набоїв та вибухівка.

Всі затримані – громадяни України, правоохоронці вимагатимуть для них безальтернативного тримання під вартою.

Це – 49-річний раніше судимий мешканець Київської області, якому допомагали 49-річний уродженець Кіровоградської області та 43-річний мешканець столиці.

За даними столичної прокуратури, серед трьох затриманих - двоє колишніх працівників правоохоронних органів.

Їм загрожує до п'ятнадцяти років позбавленням волі з конфіскацією майна або довічне ув’язнення.

Нагадаємо:

  • 5 березня на вулиці Флоренції у Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка 1960 року народження, який був у "Мерседесі" біля багатоповерхівки. Як з'ясувалося, вбили колишнього власника ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова. 
  • У поліції є кілька версій щодо причин убивства, основна з яких – убивство з корисливих мотивів.
  • Кисельов нібито свідчив у справі "діамантових прокурорів".
  • Фігурант цієї справи, екс-заступник прокурора Київської області Олександр Корнієць заявив, що Кисельов не проходив у цій справі як свідок, але вимагав повернути вилучене в нього в 2010 році напівкоштовне й дорогоцінних каміння масою в кілька сотень кілограмів.
  • Речник Генпрокуратури Андрій Лисенко заявив, що Сергій Кисельов не проходив у "справі діамантових прокурорів" ні як свідок, ні як заявник, ні як потерпілий.
  • Справа "діамантових прокурорів" розпочалася в липні 2015 року: екс-заступника начальника Головного слідчого управління ГПУ Володимира Шапакіна і екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця звинуватили в хабарництві. Під час обшуків у них виявили близько $500 тисяч, коштовності, цінні папери, зброю й пакети з діамантами.
  • За даними ЗМІ, Сергій Кисельов не погодився ділитися ювелірним бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кл золота, понад 50 кг банківського золота, близько 300 кг срібла, діаманти й інше коштовне каміння.
  • Коли спливла "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених у Корнійця коштовностей, Кисельов упізнав свої вироби. 23 жовтня того ж року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.

Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: кримінал
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