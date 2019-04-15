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Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева

Понедельник, 15 апреля 2019, 16:21
Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева.

Об этом рассказал на брифинге в Киеве 15 апреля начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Через несколько недель расследования мы смогли выйти на преступную группу из трех человек, которые вероятнее всего совершили преступление ... В субботу работниками уголовного розыска Киева при поддержке спецподразделения КОРД преступники были задержаны при попытке совершения еще одного преступления", - сказал Крищенко.

 

По его словам, подозреваемые пытались совершить нападение на семью пострадавшего во время поминальных мероприятий через 40 дней после убийства Киселева.

По словам Крищенко, непосредственно при попытке совершения преступления в субботу, в авто задержанных была изъята граната. Позже был проведен ряд обысков по месту жительства, где было изъято еще 6 гранат, 2 пистолета ПМ, около тысячи патронов и взрывчатка.

Все задержанные - граждане Украины, правоохранители будут требовать для них безальтернативное содержание под стражей.

Это - 49-летний ранее судимый житель Киевской области, которому помогали 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний житель столицы.

По данным столичной прокуратуры, среди трех задержанных - двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Напомним:

  • 5 марта на ул.Флоренции в Днепровском районе Киева застрелили мужчину 1960 года рождения, который находившегося в припаркованном у высотки "Мерседесе". Как выяснилось, убили бывшего собственника ювелирной фирмы ООО "ЮВК-Агат" Сергея Киселева.
  • У полиции есть несколько версий относительно причин убийства, основная из которых – убийство из корыстных побуждений.
  • Киселев якобы свидетельствовал по делу "бриллиантовых прокуроров".
  • Фигурант этого дела, экс-заместитель прокурора Киевской области Александр Корниец заявил, что Киселев не проходил по этому делу как свидетель, но требовал вернуть изъятые у него в 2010 году полудрагоценные и драгоценные камни массой в несколько сотен килограммов.
  • Пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко заявил, что Сергей Киселев не проходил по "делу бриллиантовых прокуроров" ни как свидетель, ни как заявитель, ни как потерпевший.
  • Дело "бриллиантовых прокуроров" началось в июле 2015 года: экс-заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина и экс-заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца обвинили во взяточничестве. Во время обысков у них обнаружили порядка  $500 тысяч, драгоценности, ценные бумаги, оружие и пакеты с бриллиантами.
  • По данным СМИ, Сергей Киселев не согласился делиться ювелирным бизнесом с прокурорами и подвергся внеплановой проверке. Вследствие "проверки" в 2010 году у него изъяли более 500 кг золота, более 50 кг банковского золота, около 300 кг серебра, бриллианты и другое драгоценные камни.
  • Когда всплыло "бриллиантовое дело", а в сети появились фото изъятых у Корнийца драгоценностей, Киселев узнал свои изделия. 23 октября того же года по заявлению Киселева открыли производство о вероятном присвоении бриллиантов прокурором.

Валентина Романенко, УП

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Темы: криминал
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