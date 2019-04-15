Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева

Правоохранители задержали трех подозреваемых в убийстве экс-владельца завода ювелирных изделий Сергея Киселева.

Об этом рассказал на брифинге в Киеве 15 апреля начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

"Через несколько недель расследования мы смогли выйти на преступную группу из трех человек, которые вероятнее всего совершили преступление ... В субботу работниками уголовного розыска Киева при поддержке спецподразделения КОРД преступники были задержаны при попытке совершения еще одного преступления", - сказал Крищенко.

По его словам, подозреваемые пытались совершить нападение на семью пострадавшего во время поминальных мероприятий через 40 дней после убийства Киселева.

По словам Крищенко, непосредственно при попытке совершения преступления в субботу, в авто задержанных была изъята граната. Позже был проведен ряд обысков по месту жительства, где было изъято еще 6 гранат, 2 пистолета ПМ, около тысячи патронов и взрывчатка.

Все задержанные - граждане Украины, правоохранители будут требовать для них безальтернативное содержание под стражей.

Это - 49-летний ранее судимый житель Киевской области, которому помогали 49-летний уроженец Кировоградской области и 43-летний житель столицы.

По данным столичной прокуратуры, среди трех задержанных - двое бывших сотрудников правоохранительных органов.

Им грозит до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или пожизненное заключение.

Напомним: