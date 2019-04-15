Затриманими у вбивстві ювеліра Кисельова виявилися колишні силовики

Серед трьох затриманих за підозрою у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова двоє колишніх працівників правоохоронних органів.

Про це 15 квітня повідомляє столична прокуратура.

"За підозрою у скоєнні злочину, вчиненого з корисливих мотивів… затримано трьох чоловіків, двоє з яких є колишніми працівниками СБУ і Національної поліції та один раніше судимий", - зазначили у відомстві.

Водночас, директор ДБР Роман Труба раніше заявляв, що у відомства немає інформації про можливу причетність співробітників правоохоронних органів до вбивства Кисельова.

Зловмисників затримали під час їх підготовки до ще одного нападу.

13 квітня за місцем проживання затриманих правоохоронці провели обшуки і вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інше.

Також у ході обшуків вилучили картину, яка за попередніми даними може бути викраденою з музею в місті Нансі у Франції роботою Поля Синьяка вартістю 1,5 млн доларів США.

Речник прокуратури Києва Надія Максимець уточнила УП, що картину відправлять на експертизу, але таку роботу дійсно викрали з музею в Нансі у травні минулого року.

Наразі затриманим оголошено підозру за п.п. 1,5, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.

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