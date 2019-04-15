Затриманими у вбивстві ювеліра Кисельова виявилися колишні силовики
Серед трьох затриманих за підозрою у вбивстві екс-власника заводу ювелірних виробів Сергія Кисельова двоє колишніх працівників правоохоронних органів.
Про це 15 квітня повідомляє столична прокуратура.
"За підозрою у скоєнні злочину, вчиненого з корисливих мотивів… затримано трьох чоловіків, двоє з яких є колишніми працівниками СБУ і Національної поліції та один раніше судимий", - зазначили у відомстві.
Водночас, директор ДБР Роман Труба раніше заявляв, що у відомства немає інформації про можливу причетність співробітників правоохоронних органів до вбивства Кисельова.
Зловмисників затримали під час їх підготовки до ще одного нападу.
13 квітня за місцем проживання затриманих правоохоронці провели обшуки і вилучили пістолет, глушник до нього, боєприпаси, гранати, балаклави, рації та інше.
Також у ході обшуків вилучили картину, яка за попередніми даними може бути викраденою з музею в місті Нансі у Франції роботою Поля Синьяка вартістю 1,5 млн доларів США.
Речник прокуратури Києва Надія Максимець уточнила УП, що картину відправлять на експертизу, але таку роботу дійсно викрали з музею в Нансі у травні минулого року.
Наразі затриманим оголошено підозру за п.п. 1,5, 6, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).
Вирішується питання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі чи довічне ув’язнення.
Нагадаємо:
- 5 березня на вулиці Флоренції у Дніпровському районі Києва застрелили чоловіка 1960 року народження, який був у "Мерседесі" біля багатоповерхівки. Як з'ясувалося, вбили колишнього власника ювелірної фірми ТОВ "ЮВК-Агат" Сергія Кисельова.
- За даними деяких ЗМІ, свідки на місці інциденту бачили людину у формі з погонами.
- 15 квітня 2019 року правоохоронці заявили про затримання трьох підозрюваних у вбивстві Сергія Кисельова.
- Кисельов нібито свідчив у справі "діамантових прокурорів", проте у Генпрокуратурі заперечили.
- За даними ЗМІ, Сергій Кисельов не погодився ділитися ювелірним бізнесом із прокурорами і наразився на позапланову перевірку. Внаслідок "перевірки" у 2010 році в нього вилучили понад 500 кл золота, понад 50 кг банківського золота, близько 300 кг срібла, діаманти й інше коштовне каміння.
- Коли спливла "діамантова справа", а в мережі з'явилися фото вилучених у Корнійця коштовностей, Кисельов упізнав свої вироби. 23 жовтня того ж року за заявою Кисельова відкрили провадження щодо ймовірного привласнення діамантів прокурором.