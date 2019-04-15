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Політтехнолог з Ізраїля прокоментував чутки про його роботу на Порошенка

Понеділок, 15 квітня 2019, 17:11

Ізраїльський політтехнолог Моше Клюгхафт заявив, що інформація про його участь у передвиборчий кампанії чинного президента України Петра Порошенка є фейком.

Про це він сказав, відповідаючи на запит Deutsche Welle.

"Я зайнятий в інших країнах", - зазначив ізраїльський консультант з технологій передвиборної боротьби.

Повідомляється, що у своїй відповіді DW Клюгхафт не приховує образи за те, що в Україні його називають "чорним політтехнологом".

"Я стратегічний консультант, а не чорний піарник. Таке можуть казати лише боягузи", - заявив він.

Нагадаємо:

  • 3 квітня народний депутат Сергій Лещенко і екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі заявили, що кандидат у президенти Петро Порошенко найняв собі ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта, який славиться своїми "чорними технологіями".
  • Клюгхафт нібито фотографував себе і єврейське вино з вікна офісу Порошенко і його телеканалу "Прямий". Також він виклав в Інстаграм фото, зроблене з офісу телеканалу "Прямий".
  • Згодом один із найближчих соратників чинного президента, нардеп від БПП Сергій Березенко заявив, що в штабі кандидата Петра Порошенка немає іноземних політтехнологів, а вся кампанія ведеться силами штабу, партії та людей на аутсорсингу.

"Українська правда" у Threads

Теми: Порошенковибори президента 2019
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