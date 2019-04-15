Політтехнолог з Ізраїля прокоментував чутки про його роботу на Порошенка

Ізраїльський політтехнолог Моше Клюгхафт заявив, що інформація про його участь у передвиборчий кампанії чинного президента України Петра Порошенка є фейком.

Про це він сказав, відповідаючи на запит Deutsche Welle.

"Я зайнятий в інших країнах", - зазначив ізраїльський консультант з технологій передвиборної боротьби.

Повідомляється, що у своїй відповіді DW Клюгхафт не приховує образи за те, що в Україні його називають "чорним політтехнологом".

"Я стратегічний консультант, а не чорний піарник. Таке можуть казати лише боягузи", - заявив він.

Нагадаємо: