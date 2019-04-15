Политтехнолог Клюгхафт прокомментировал слухи о его работе на Порошенко
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Понедельник, 15 апреля 2019, 17:11
Политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком.
Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle.
"Я занят в других странах", - отметил израильский консультант по технологиям предвыборной борьбы.
Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют "черным политтехнологом".
"Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы", - заявил он.
Напомним:
- 3 апреля народный депутат Сергей Лещенко и экс-президент Грузии Саакашвили заявили, что кандидат в президенты Петр Порошенко нанял себе израильского политтехнолога Моше Клюгхафта, который славится своими "черными технологиями".
- Впоследствии один из ближайших соратников действующего президента, нардеп от БПП Сергей Березенко заявляет, что в штабе кандидата Петра Порошенко нет иностранных политтехнологов, а вся кампания ведется силами штаба, партии и людей на аутсорсинге.
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