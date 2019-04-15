Политтехнолог Моше Клюгхафт заявил, что информация о его участии в предвыборной кампании действующего президента Украины Петра Порошенко является фейком.

Об этом он сказал, отвечая на запрос Deutsche Welle.

"Я занят в других странах", - отметил израильский консультант по технологиям предвыборной борьбы.

Сообщается, что в своем ответе DW Клюгхафт не скрывает обиды за то, что в Украине его называют "черным политтехнологом".

"Я стратегический консультант, а не черный пиарщик. Такое могут говорить только трусы", - заявил он.

Напомним: