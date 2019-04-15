У Порошенка відхрестилися від "чорного піарника": Все вигадали самі

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Понеділок, 15 квітня 2019, 10:38

Один із найближчих соратників чинного президента, нардеп від БПП Сергій Березенко заявляє, що в штабі кандидата Петра Порошенка немає іноземних політтехнологів, а вся кампанія ведеться силами штабу, партії та людей на аутсорсингу.

Про це він повідомив в інтерв’ю "Українській правді", коментуючи інформацію про те, що у Порошенка працюють американські, французькі, ізраїльські технологи.

"Я таких не бачив. Можливо, ви знаєте більше", - сказав нардеп.

На зауваження, що екс-журналіст, нардеп Сергій Лещенко писав про ізраїльського політтехнолога Моше Клюгхафта, Березенко сказав:

"Найменше я б зараз хотів коментувати Сергія Лещенка... Це абсолютна нісенітниця. Ніколи в житті не зустрічав цього чоловіка".

Він також додав, що скандальну рекламу, де Порошенко протиставляється президенту Росії Володимиру Путіну, "придумав штаб", але коментувати, як приймаються такі рішення, відмовився.

Намагання змінити образ Порошенка, який почав комунікувати через телеграм-канал, записує відеоролики, Березенко пояснює не новими політтехнологами, а тим, що штаб намагається усіма способами донести свої меседжі до людей.

За його словами, цим займається "дуже багато людей на аутсорсингу", а також партія, яка продукує "багато креативних ідей".

Коментуючи скандальні ролики, на яких фура збиває суперника Порошенка на виборах Володимира Зеленського, або на яких на Зеленського висипають білий порошок, схожий на кокаїн, які шерив радник президента Юрій Бірюков, Березенко сказав:

"Не сприймайте серйозно якісь дурощі, які хтось генерує в YouTube чи в соціальних мережах. Наш штаб не має жодного відношення до цих роликів, але якщо вони смішні, це фан і хтось з наших прихильників щось репостить, то ми ж не можемо за це нести відповідальність.

"В останній тиждень кампанії ми перейдемо в остаточний борд і той меседж, який би хотіли донести згідно зі стратегією кампанії", - підсумував соратник Порошенка.

Українська правда

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Теми: Порошенко вибори президента 2019 БПП


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