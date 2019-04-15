Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Єврокомісар назвала "дуже прозорим" призначення суддів Антикорсуду

Понеділок, 15 квітня 2019, 17:57

Європейський комісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вєра Юрова привітала призначення суддів Вищого антикорупційного суду в Україні, заявивши, що воно відбулося у прозорий спосіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Юрової, оприлюднену в понеділок.

"Я вітаю Україну з призначенням суддів Вищого антикорупційного суду, яке відбулося у дуже прозорий спосіб. Я рада, що міжнародні експерти могли допомогти у їхньому відборі. Я бажаю їм багато успішних судових справ", - зазначила Юрова у своєму офіційному Twitter-каналі.

Вона додала, що обговорила це питання з міністром юстиції Павлом Петренком.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.

Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

За законом, день початку роботи Вищого антикорупційного суду визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Раніше громадськість вимагала створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.

Читайте також: "Запуск Антикорсуду: що робити після призначення суддів?"

Теми: Антикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
Антикорупційний суд
Справа аеропорту "Бориспіль". Чим небезпечний судовий плагіат Вищого антикорупційного суду
Від Лондона до Брюсселя
Справа Чауса: чи може апеляція ВАКС злити одну із найгучніших справ НАБУ 
Останні новини
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву з "Іскандера" і С-400, на фронті ЗСУ стримують ворога
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
05:17
ОновленоУ Києві через ракетний удар пошкоджено водопровід – Кличко
Усі новини...
Реклама: