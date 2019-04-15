Єврокомісар назвала "дуже прозорим" призначення суддів Антикорсуду

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Понеділок, 15 квітня 2019, 17:57

Європейський комісар з питань юстиції, прав споживачів та гендерної рівності Вєра Юрова привітала призначення суддів Вищого антикорупційного суду в Україні, заявивши, що воно відбулося у прозорий спосіб.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на заяву Юрової, оприлюднену в понеділок.

"Я вітаю Україну з призначенням суддів Вищого антикорупційного суду, яке відбулося у дуже прозорий спосіб. Я рада, що міжнародні експерти могли допомогти у їхньому відборі. Я бажаю їм багато успішних судових справ", - зазначила Юрова у своєму офіційному Twitter-каналі.

Вона додала, що обговорила це питання з міністром юстиції Павлом Петренком.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко призначив суддів Вищого антикорупційного суду України – і 38 суддів уже склали присягу.

Порошенко зазначив, що суд ще не створено, але для нього вже виділено приміщення і зроблено кроки щодо його оснащення.

За законом, день початку роботи Вищого антикорупційного суду визначається рішенням зборів цього суду, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Раніше громадськість вимагала створення Антикорупційного суду, а антикорупційні органи нарікали, що без нього їхня робота неефективна.

Читайте також: "Запуск Антикорсуду: що робити після призначення суддів?"

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Теми: Антикорупційний суд


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