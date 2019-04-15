Еврокомиссар назвала "очень прозрачным" назначение судей Антикорсуда

Европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова приветствовала назначение судей Высшего антикоррупционного суда в Украине, заявив, что оно произошло прозрачным образом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Юровой, опубликованное в понедельник.

"Я поздравляю Украину с назначением судей Высшего антикоррупционного суда, которое состоялось очень прозрачно. Я рада, что международные эксперты могли помочь в их отборе. Я желаю им много успешных судебных дел", - отметила Юрова в своем официальном Twitter-канале.

Она добавила, что обсудила этот вопрос с министром юстиции Павлом Петренко.

Напомним, президент Петр Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины - и 38 судей уже приняли присягу.

Порошенко отметил, что суд еще не создан, но для него уже выделено помещение и сделаны шаги по его оснащению.

По закону, день начала работы Высшего антикоррупционного суда определяется решением собрания этого суда, публикуемым на веб-портале судебной власти и в газете "Голос Украины".

Ранее общественность требовала создания Антикоррупционного суда, а антикоррупционные органы сетовали, что без него их работа неэффективна.

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