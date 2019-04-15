Еврокомиссар назвала "очень прозрачным" назначение судей Антикорсуда

1655 просмотров
Понедельник, 15 апреля 2019, 17:57

Европейский комиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова приветствовала назначение судей Высшего антикоррупционного суда в Украине, заявив, что оно произошло прозрачным образом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Юровой, опубликованное в понедельник.

"Я поздравляю Украину с назначением судей Высшего антикоррупционного суда, которое состоялось очень прозрачно. Я рада, что международные эксперты могли помочь в их отборе. Я желаю им много успешных судебных дел", - отметила Юрова в своем официальном Twitter-канале.

Она добавила, что обсудила этот вопрос с министром юстиции Павлом Петренко.

Напомним, президент Петр Порошенко назначил судей Высшего антикоррупционного суда Украины - и 38 судей уже приняли присягу.

Порошенко отметил, что суд еще не создан, но для него уже выделено помещение и сделаны шаги по его оснащению.

По закону, день начала работы Высшего антикоррупционного суда определяется решением собрания этого суда, публикуемым на веб-портале судебной власти и в газете "Голос Украины".

Ранее общественность требовала создания Антикоррупционного суда, а антикоррупционные органы сетовали, что без него их работа неэффективна.

Читайте также: "Запуск Антикорсуду: что делать после назначения судей?"

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Антикоррупционный суд


powered by lun.ua
Материалы по теме
Новости 11 апреля: рейтинги, Антикоррупционный суд, экс-друг Зеленского 11 апреля 2019, 21:21
Судьи Антикоррупционного суда приняли присягу. Список 11 апреля 2019, 15:50
Запуск Антикорсуда: что делать после назначения судей? 25 марта 2019, 17:15
Все новости
Главные новости
Полиция раскрыла убийство ювелира Киселева
У Зеленского ответили об оккупированном Крыме и встрече там с Путиным
Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам
МВД о "дебатах на Олимпийском": У кого-то может сорвать резьбу
Все новости
исследование

Как лепка из глины может помочь стресса у ребенка

Фото

10 картинок о том, что случается в душе с каждым

Лайфхаки

7 способов ускорить свою реакцию

Поиск по сайту
Архив
Весь архів