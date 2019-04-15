Порошенко пропонує дебати на "Олімпійському" - з 16:00 до 18:00, у штабі Зеленського проти

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Понеділок, 15 квітня 2019, 22:52

Чинний президент і кандидат на цю посаду Петро Порошенко запропонував своєму опоненту Володимиру Зеленському провести 19 квітня дебати на стадіоні "Олімпійський" з 16:00 до 18:00.

Про це повідомив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв, передає "Укрінформ".

"Оскільки Володимир Зеленський, на нашу думку, всіляко уникає передбачених законом дебатів на Суспільному телебаченні, а водночас виборці, суспільство і наші міжнародні партнери хочуть таких дебатів, наполягають на їх проведенні, вважаючи, що передвиборчі дебати є важливим елементом передвиборчої кампанії, а в другому турі, коли залишається два кандидати, - можливо, й головним, то Петро Порошенко на додаток до тих дебатів, які передбачені законодавством, пропонує Володимиру Зеленському того ж дня, 19 квітня, провести ще одні дебати на стадіоні "Олімпійський" у часових рамках з 16:00 до 18:00", - розповів речник.

Він додав, що потім Порошенко і Зеленський повинні поїхати на дебати на "Суспільне", оскільки, відповідно до закону, такі дебати мають відбутися о 20:00.

"Згідно з інструкцією Центральної виборчої комісії, обидва кандидати мають прибути на телебачення о 19:30 для того, що провести жеребкування і встановити послідовність їхніх виступів під час проведення дебатів", - зазначив Медведєв.

У штабі Порошенка вважають, що це цілком конструктивна і раціональна пропозиція, і у Зеленського немає жодних підстав її не прийняти, "якщо він дійсно прагне справжніх змістовних дебатів, а не шоу чи концерту "95 кварталу".

Однак у штабі Зеленського не підтримують цю пропозицію, сказав речник з питань виборчої кампанії штабу Зеленського Дмитро Разумков агентству "Інтерфакс-Україна".

"Законом передбачено, що дебати відбуваються з 19:00 до 22:00 19 квітня, якщо я не помиляюся. Чому вони шукають щоразу якісь лазівки, щоб туди (на НСК "Олімпійський" – ред.) не прийти, - це питання. Насправді, якщо ми навіть говоримо про наших співгромадян, то в робочий час (з 16:00 до 18:00 п'ятниці, як запропонував раніше штаб П.Порошенка – ред.), в п'ятницю, їм буде важко прийти на стадіон, ніж увечері, коли в усіх вже закінчиться робочий день, щоб послухати кандидатів у президенти", - вважає Разумков.

Він ще раз наголосив, що дебати згідно із законодавством мають розпочинатися з 19:00 19 квітня, і саме цей час спочатку був запропонований штабом Зеленського.

Нагадаємо:

  • 11 квітня відбулася перша публічна розмова Петра Порошенка та Володимира Зеленського – у телефонному режимі і зі студії каналу "1+1". Порошенко закликав до серйозного обговорення програм, а Зеленський, як і раніше, кликав його на стадіон на 19 квітня.
  • 14 квітня Петро Порошенко приїхав до НСК "Олімпійський", щоб дебатувати з Володимиром Зеленським але той так і не з'явився.
  • Зеленський кличе Порошенка провести дебати на стадіоні 19 квітня, а Порошенко хоче того ж вечора провести офіційні дебати у студії "Суспільного телебачення", як того вимагає закон.

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Теми: Порошенко Зеленський дебати


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