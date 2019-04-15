Порошенко предлагает дебаты на "Олимпийском" - с 16:00 до 18:00, в штабе Зеленского против

Действующий президент и кандидат на эту должность Петр Порошенко предложил своему оппоненту Владимиру Зеленскому провести 19 апреля дебаты на стадионе "Олимпийский" с 16:00 до 18:00.

Об этом сообщил пресс-секретарь предвыборного штаба Порошенко Олег Медведев, передает "Укринформ".

"Поскольку Владимир Зеленский, по нашему мнению, всячески избегает предусмотренных законом дебатов на Общественном телевидении и одновременно избиратели, общество и наши международные партнеры хотят таких дебатов, настаивают на их проведении, считая, что предвыборные дебаты являются важным элементом предвыборной кампании, а во втором туре, когда остается два кандидата - возможно, и главным, Петр Порошенко в дополнение к тем дебатам, которые предусмотрены законодательством, предлагает Владимиру Зеленскому тот же день, 19 апреля, провести еще одни дебаты на стадионе "Олимпийский" во временных рамках с 16:00 до 18:00", - рассказал представитель.

Он добавил, что потом Порошенко и Зеленский должны поехать на дебаты на "Суспильне", поскольку, согласно закону, такие дебаты должны состояться в 20:00.

"Согласно инструкции Центральной избирательной комиссии, оба кандидата должны прибыть на телевидение в 19:30 для того, что провести жеребьевку и установить последовательность их выступлений во время проведения дебатов", - отметил Медведев.

В штабе Порошенко считают, что это вполне конструктивное и рациональное предложение, и у Зеленского нет никаких оснований его не принять, "если он действительно хочет настоящих содержательных дебатов, а не шоу или концерта "95 квартала".

Однако в штабе Зеленского не поддерживают это предложение, сказал спикер по вопросам избирательной кампании штаба Зеленского Дмитрий Разумков агентству "Интерфакс-Украина".

"Законом предусмотрено, что дебаты происходят с 19:00 до 22:00 19 апреля, если я не ошибаюсь. Почему они ищут каждый раз какие-то лазейки, чтобы туда (на НСК "Олимпийский" - ред.) не прийти, - это вопрос. На самом деле, если мы даже говорим о наших согражданах, то в рабочее время (с 16:00 до 18:00 пятницы, как предложил ранее штаб П.Порошенко - ред.), в пятницу, им будет труднее прийти на стадион, чем вечером, когда у всех уже закончится рабочий день, чтобы послушать кандидатов в президенты", - считает Разумков.

Он еще раз подчеркнул, что дебаты в соответствии с законодательством должны начинаться с 19:00 19 апреля, и именно это время сначала было предложено штабом Зеленского.

Напомним: