Посол Франції обурена незграбним жартом політолога Порошенка про пожежу у Парижі
Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон обурена жартом політолога, ведучого телеканалу "Прямий" Тараса Березовця про пожежу в Нотр-Дамі після візиту кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Париж.
Про це вона написала у своєму Twitter у відповідь на повідомлення Березовця.
Березовець, ведучий каналу "Прямий", який пов'язують із президентом Петром Порошенком, написав, що "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin @MFA_Ukraine https://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 апреля 2019 г.
"Як вам не соромно?! Ганьба", - обурилася посол Франції.
Нагадаємо:
- Зеленський зустрівся із президентом Франції Макроном у Єлисейському палаці у п'ятницю, 12 квітня.
- Про пожежу у Нотр-Дамі стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.
- У результаті потужної пожежі обвалився дах.
- Пізніше стало відомо, що основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua