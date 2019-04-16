Посол Франції обурена незграбним жартом політолога Порошенка про пожежу у Парижі

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон обурена жартом політолога, ведучого телеканалу "Прямий" Тараса Березовця про пожежу в Нотр-Дамі після візиту кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Париж.

Про це вона написала у своєму Twitter у відповідь на повідомлення Березовця.

Березовець, ведучий каналу "Прямий", який пов'язують із президентом Петром Порошенком, написав, що "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".

"Як вам не соромно?! Ганьба", - обурилася посол Франції.

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