Посол Франції обурена незграбним жартом політолога Порошенка про пожежу у Парижі

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Вівторок, 16 квітня 2019, 02:05

Посол Франції в Україні Ізабель Дюмон обурена жартом політолога, ведучого телеканалу "Прямий" Тараса Березовця про пожежу в Нотр-Дамі після візиту кандидата в президенти України Володимира Зеленського в Париж.

Про це вона написала у своєму Twitter у відповідь на повідомлення Березовця.

Березовець, ведучий каналу "Прямий", який пов'язують із президентом Петром Порошенком, написав, що "Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути".

"Як вам не соромно?! Ганьба", - обурилася посол Франції.

Нагадаємо:

  • Зеленський зустрівся із президентом Франції Макроном у Єлисейському палаці у п'ятницю, 12 квітня.
  • Про пожежу у Нотр-Дамі стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.
  • У результаті потужної пожежі обвалився дах.
  • Пізніше стало відомо, що основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати.

Українська правда

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Теми: Франція пожежа Зеленський


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