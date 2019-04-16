Посол Франции возмущена неуместной шуткой политолога Порошенко о пожаре в Париже
Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмущена шуткой политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в Нотр-Даме после визита кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Париж.
Об этом она написала в своем Twitter в ответ на сообщение Березовца.
Березовец, ведущий канала "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко, написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".
Как вам не стыдно !? Позор. @PavloKlimkin @MFA_Ukraine https://t.co/E6mYrATAnW— Isabelle Dumont (@isabelledumont) 15 квітня 2019 р.
"Как вам не стыдно!? Позор", - возмутилась посол Франции.
Напомним:
- Зеленский встретился с президентом Франции Макроном в Елисейском дворце в пятницу, 12 апреля.
- О пожаре в Нотр-Даме стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.
- В результате мощного пожара обрушилась крыша.
- Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.
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