Посол Франции возмущена неуместной шуткой политолога Порошенко о пожаре в Париже

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмущена шуткой политолога, ведущего телеканала "Прямой" Тараса Березовца о пожаре в Нотр-Даме после визита кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Париж.

Об этом она написала в своем Twitter в ответ на сообщение Березовца.

Березовец, ведущий канала "Прямой", который связывают с президентом Петром Порошенко, написал, что "Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А ведь мог бы и Елисейский дворец полыхнуть".

"Как вам не стыдно!? Позор", - возмутилась посол Франции.

Напомним: