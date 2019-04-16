Пожежники: Основу Собору Паризької Богоматері вдалося зберегти
Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.
Про це повідомляє AFP з посиланням на пожежну службу міста.
"Головна структура Собору Паризької Богоматері "врятована і збережена" після пожежі", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire, says Paris fire official pic.twitter.com/IC8fT7s593— AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.
Представник Собору Андре Фінно заявив, що пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині, передає Le Figaro.
За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує. Серед найбільш відомих реліквій Собору - терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим у XІІІ столітті у Венеції.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "найгіршого вдалося уникнути".
#BREAKING French President Macron says the "worst has been avoided" in Notre-Dame fire pic.twitter.com/apT2bPN8JY— AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.
Нагадаємо:
- Раніше повідомлялось, що у результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, обвалився дах.
- Про пожежу стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.