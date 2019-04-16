Пожежники: Основу Собору Паризької Богоматері вдалося зберегти

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.

Про це повідомляє AFP з посиланням на пожежну службу міста.

"Головна структура Собору Паризької Богоматері "врятована і збережена" після пожежі", - йдеться у повідомленні.

#BREAKING Notre-Dame's main structure is "saved and preserved" after fire, says Paris fire official pic.twitter.com/IC8fT7s593 — AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.

Представник Собору Андре Фінно заявив, що пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині, передає Le Figaro.

За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує. Серед найбільш відомих реліквій Собору - терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим у XІІІ столітті у Венеції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "найгіршого вдалося уникнути".

#BREAKING French President Macron says the "worst has been avoided" in Notre-Dame fire pic.twitter.com/apT2bPN8JY — AFP news agency (@AFP) 15 апреля 2019 г.

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