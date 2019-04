Пожежники: Основу Собору Паризької Богоматері вдалося зберегти

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.

Про це повідомляє AFP з посиланням на пожежну службу міста.

"Головна структура Собору Паризької Богоматері "врятована і збережена" після пожежі", - йдеться у повідомленні.

