Пожежники: Основу Собору Паризької Богоматері вдалося зберегти

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Вівторок, 16 квітня 2019, 00:32

Основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати. Пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині.

Про це повідомляє AFP з посиланням на пожежну службу міста.

"Головна структура Собору Паризької Богоматері "врятована і збережена" після пожежі", - йдеться у повідомленні.

Представник Собору Андре Фінно заявив, що пожежа не загрожує численним реліквіям, які зберігаються всередині, передає Le Figaro.

За словами Фінно, усі священні предмети перебувають у ризниці, їм нічого не загрожує. Серед найбільш відомих реліквій Собору - терновий вінець Ісуса Христа, викуплений королем Людовіком Святим у XІІІ столітті у Венеції.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що "найгіршого вдалося уникнути".

Нагадаємо:

  • Раніше повідомлялось, що у результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, обвалився дах.
  • Про пожежу стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

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Теми: Франція пожежа


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