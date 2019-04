У палаючому Соборі Паризької Богоматері обвалився дах

В результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, обвалився дах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Полум'я, що cпалахнуло надвечір, прорвалося крізь дах багатовікового собору і поглинуло шпиль, який завалився, а за ним швидко обвалився і дах", - йдеться у повідомленні.

The roof is now gone. pic.twitter.com/YVvRaOVPXz