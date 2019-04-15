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У палаючому Соборі Паризької Богоматері обвалився дах

Понеділок, 15 квітня 2019, 21:47
У палаючому Соборі Паризької Богоматері обвалився дах

В результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, обвалився дах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Полум'я, що cпалахнуло надвечір, прорвалося крізь дах багатовікового собору і поглинуло шпиль, який завалився, а за ним швидко обвалився і дах", - йдеться у повідомленні.

На місце пожежі прибув Еммануель Макрон, який незадовго до цього скасував заплановане телевізійне звернення до нації.

За словами мера Парижа Анн Ідальго, на боротьбу з вогнем кинули сотні пожежних.

У мерії Парижа через надзвичайну подію відкрили кризову кімнату. Станом на зараз немає повідомлень про постраждалих.

Паризька прокуратура розпочала розслідування у зв’язку з інцидентом.

Нагадаємо, про пожежу стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. Парижани публікують у мережі дараматичні фото та відеокадри, на яких видно полум’я та величезний стовп диму, що здійнявся над пам’яткою.

За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.

"Українська правда" у Threads

Теми: пожежаФранція
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