Порошенко заявив, що Данилюк допустив конфлікт інтересів у ситуації з "ПриватБанком"
Президент України Петро Порошенко заявив, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює у штабі Володимира Зеленського, має конфлікт інтересів.
Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".
Порошенко зазначив, що Данилюк на посаді міністра фінансів представляв інтереси України у Лондонському суді у справі "ПриватБанк" проти його колишніх власників (Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - ред).
"Пан Данилюк, ви працювали міністром фінансів, а правова позиція, яка передана від імені держави в Лондонський суд, є абсолютною таємницею. Хочу заявити, що я не знаю і не маю право знати цю правову позицію. Ніколи її не чув, оскільки це є порушенням закону.
А пан Данилюк знає, і сьогодні він працює в штабі, в якому працюють люди Коломойського. Це доведено і визнано. І саме тому я заявляю, що це має ознаки злочину", - підкреслив він.
Порошенко запропонував Данилюку припинити роботу у штабі Зеленського через конфлікт інтересів.
"Пан Данилюк, зупиніться і вийдіть з цього штабу, оскільки це називається конфліктом інтересів", - заявив президент.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua