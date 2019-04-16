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Порошенко заявив, що Данилюк допустив конфлікт інтересів у ситуації з "ПриватБанком"

Вівторок, 16 квітня 2019, 03:05

Президент України Петро Порошенко заявив, що екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, який займався націоналізацією "ПриватБанку", а зараз працює у штабі Володимира Зеленського, має конфлікт інтересів.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ICTV, передає "Інтерфакс-Україна".

Порошенко зазначив, що Данилюк на посаді міністра фінансів представляв інтереси України у Лондонському суді у справі "ПриватБанк" проти його колишніх власників (Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова - ред).

"Пан Данилюк, ви працювали міністром фінансів, а правова позиція, яка передана від імені держави в Лондонський суд, є абсолютною таємницею. Хочу заявити, що я не знаю і не маю право знати цю правову позицію. Ніколи її не чув, оскільки це є порушенням закону.

А пан Данилюк знає, і сьогодні він працює в штабі, в якому працюють люди Коломойського. Це доведено і визнано. І саме тому я заявляю, що це має ознаки злочину", - підкреслив він.

Порошенко запропонував Данилюку припинити роботу у штабі Зеленського через конфлікт інтересів.

"Пан Данилюк, зупиніться і вийдіть з цього штабу, оскільки це називається конфліктом інтересів", - заявив президент.

"Українська правда" в Threads

Теми: ПорошенкоОлександр ДанилюкПриват
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