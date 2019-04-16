Порошенко заявил, что Данилюк допустил конфликт интересов в ситуации с "ПриватБанком"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что экс-министр финансов Александр Данилюк, который занимался национализацией "ПриватБанка", а сейчас работает в штабе Владимира Зеленского, имеет конфликт интересов.

Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV, передает "Интерфакс-Украина".

Порошенко отметил, что Данилюк в должности министра финансов представлял интересы Украины в Лондонском суде по делу "ПриватБанк" против его бывших владельцев (Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова - ред).

"Господин Данилюк, вы работали министром финансов, а правовая позиция, которая передана от имени государства в Лондонский суд, является абсолютной тайной. Хочу заявить, что я не знаю и не имею право знать эту правовую позицию. Никогда ее не слышал, поскольку это является нарушением закона.

А господин Данилюк знает, и сегодня он работает в штабе, в котором работают люди Коломойского. Это доказано и признано. И именно поэтому я заявляю, что это имеет признаки преступления", - подчеркнул он.

Порошенко предложил Данилюку прекратить работу в штабе Зеленского из-за конфликта интересов.

"Господин Данилюк, остановитесь и выйдите из этого штаба, поскольку это называется конфликтом интересов", - заявил президент.