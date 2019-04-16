В Еквадорі заявили про 40 млн кібератак після арешту Ассанжа

Заступник міністра інформаційних та комунікаційних технологій Еквадору Патрісіо Реал заявив, що сайти держустанов країни постраждали від 40 млн кібератак після рішення позбавити Ассанжа політичного притулку.

Про це повідомляє AFP.

За словами заступника міністра, кібератаки почалися у четвер та в основному здійснюються з Бразилії, США, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Франції, Австрії, Великої Британії та самого Еквадору.

Раніше президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж намагався використовувати посольство країни у Лондоні як "центр для шпигунства".

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