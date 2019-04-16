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В Еквадорі заявили про 40 млн кібератак після арешту Ассанжа

Вівторок, 16 квітня 2019, 04:02

Заступник міністра інформаційних та комунікаційних технологій Еквадору Патрісіо Реал заявив, що сайти держустанов країни постраждали від 40 млн кібератак після рішення позбавити Ассанжа політичного притулку.

Про це повідомляє AFP.

За словами заступника міністра, кібератаки почалися у четвер та в основному здійснюються з Бразилії, США, Нідерландів, Румунії, Німеччини, Франції, Австрії, Великої Британії та самого Еквадору.

Раніше президент Еквадору Ленін Морено заявив, що засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж намагався використовувати посольство країни у Лондоні як "центр для шпигунства". 

Нагадаємо:

  • 11 квітня засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа арештували в посольстві Еквадору в Лондоні після того, як еквадорський суд скасував рішення про надання йому притулку.
  • Батько Ассанжа Джон Шиптон закликав владу Австралії домогтися екстрадиції його сина на батьківщину.
  • Міністерство юстиції США звинуватило засновника WikiLeaks Джуліана Ассанжа в змові з Челсі Меннінг з метою зламу секретного урядового комп'ютера, йому загрожує до 5 років тюрми.
  • Ассанж переховувався у посольстві від кримінального переслідування з 2012 року. 
  • Він втік з-під застави у 2012 році, щоб уникнути екстрадиції до Швеції через звинувачення у зґвалтуванні, яке він заперечував. Пізніше органи юстиції Швеції припинили справу стосовно Ассанжа, проте засновник WikiLeaks попросив про притулок в Еквадору, адже побоюється видачі владі США, де йому загрожує довічне позбавлення волі за публікацію секретних документів в матеріалах WikiLeaks.

"Українська правда" у Threads

Теми: скандалВелика Британія
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