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В Эквадоре заявили о 40 млн кибератак после ареста Ассанжа

Вторник, 16 апреля 2019, 04:02

Заместитель министра информационных и коммуникационных технологий Эквадора Патрисио Реал заявил, что сайты госучреждений страны пострадали от 40 млн кибератак после решения лишить Ассанжа политического убежища.

Об этом сообщает AFP.

По словам заместителя министра, кибератаки начались в четверг и в основном осуществляются из Бразилии, США, Нидерландов, Румынии, Германии, Франции, Австрии, Великобритании и самого Эквадора.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено заявил, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж пытался использовать посольство страны в Лондоне как "центр для шпионажа".

Напомним: 

  • 11 апреля основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа арестовали в посольстве Эквадора в Лондоне после того, как эквадорский суд отменил решение о предоставлении ему убежища.
  • Ассанж скрывался в посольстве от уголовного преследования с 2012 года.
  • Министерство юстиции США обвинило основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в сговоре с Челси Мэннинг с целью взлома секретного правительственного компьютера, ему грозит до 5 лет тюрьмы.
  • Отец арестованного в Лондоне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа Джон Шиптон призвал власти Австралии добиться экстрадиции его сына на родину.

Темы: скандалВеликобритания
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