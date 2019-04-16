Пожежу у Нотр-Дамі частково загасили

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Вівторок, 16 квітня 2019, 04:58

Пожежники Парижа взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері та частково загасили її.

Про це повідомляє AFP.

"Пожежа повністю під контролем рятувальників. Її частково загасили, але ще залишаються осередки вогню, які необхідно загасити", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон похвалив рятувальників за їх роботу. "Завдяки їхній хоробрості найгіршого вдалося уникнути", - заявив він.

Макрон також пообіцяв, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено. "Ми всі разом відновимо цей собор", - сказав фрнцузький президент журналістам.

 
 
 
Фото: Facebook Slava Shvets

Нагадаємо:

  • Про пожежу стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.
  • Повідомлялось, що у результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, частково обвалився дах.
  • Пізніше стало відомо, що основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати

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Теми: Франція пожежа


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