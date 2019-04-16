Пожежу у Нотр-Дамі частково загасили

Пожежники Парижа взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері та частково загасили її.

Про це повідомляє AFP.

"Пожежа повністю під контролем рятувальників. Її частково загасили, але ще залишаються осередки вогню, які необхідно загасити", - йдеться у повідомленні.

"The fire is completely under control. It is partially extinguished, there are residual fires to put out."



Paris firefighters have spent hours battling the devastating blaze at Notre-Dame, saving the main structure of the Gothic cathedral from total destruction pic.twitter.com/YlhhbZjbP9 — AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.

Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон похвалив рятувальників за їх роботу. "Завдяки їхній хоробрості найгіршого вдалося уникнути", - заявив він.

Макрон також пообіцяв, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено. "Ми всі разом відновимо цей собор", - сказав фрнцузький президент журналістам.

Фото: Facebook Slava Shvets

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