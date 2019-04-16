Пожежу у Нотр-Дамі частково загасили
Пожежники Парижа взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері та частково загасили її.
Про це повідомляє AFP.
"Пожежа повністю під контролем рятувальників. Її частково загасили, але ще залишаються осередки вогню, які необхідно загасити", - йдеться у повідомленні.
#BREAKING Notre-Dame fire "under control, partially extinguished": firefighters pic.twitter.com/0Y6K2CyAJg— AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.
"The fire is completely under control. It is partially extinguished, there are residual fires to put out."— AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.
Paris firefighters have spent hours battling the devastating blaze at Notre-Dame, saving the main structure of the Gothic cathedral from total destruction pic.twitter.com/YlhhbZjbP9
Зазначається, що президент Франції Еммануель Макрон похвалив рятувальників за їх роботу. "Завдяки їхній хоробрості найгіршого вдалося уникнути", - заявив він.
Макрон також пообіцяв, що Собор Паризької Богоматері буде відновлено. "Ми всі разом відновимо цей собор", - сказав фрнцузький президент журналістам.
Нагадаємо:
- Про пожежу стало відомо у понеділок близько 18:50 за місцевим часом. За неофіційною інформацією, пожежа може бути пов’язана із ремонтними роботами в будівлі.
- Повідомлялось, що у результаті потужної пожежі, яка спалахнула у понеділок ввечері у Соборі Паризької Богоматері, частково обвалився дах.
- Пізніше стало відомо, що основну конструкцію Собору Паризької Богоматері вдалося врятувати