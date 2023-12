Пожежу у Нотр-Дамі частково загасили

Пожежники Парижа взяли під контроль пожежу у Соборі Паризької Богоматері та частково загасили її.

Про це повідомляє AFP.

"Пожежа повністю під контролем рятувальників. Її частково загасили, але ще залишаються осередки вогню, які необхідно загасити", - йдеться у повідомленні.

Paris firefighters have spent hours battling the devastating blaze at Notre-Dame, saving the main structure of the Gothic cathedral from total destruction pic.twitter.com/YlhhbZjbP9