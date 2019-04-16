Пожар в Нотр-Даме частично погасили

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Вторник, 16 апреля 2019, 04:58

Спасательные службы Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили его.

Об этом сообщает AFP.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил спасателей за их работу. "Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", - заявил он.

Макрона также пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - сказал французский президент журналистам.

 
 
 
Фото: Facebook Slava Shvets

Напомним: 

  • О пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.
  • В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, частично обвалилась крыша.
  • Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.

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Темы: Франция пожар


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