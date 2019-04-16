Пожар в Нотр-Даме частично погасили

Спасательные службы Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили его.

Об этом сообщает AFP.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - говорится в сообщении.

"The fire is completely under control. It is partially extinguished, there are residual fires to put out."



Paris firefighters have spent hours battling the devastating blaze at Notre-Dame, saving the main structure of the Gothic cathedral from total destruction pic.twitter.com/YlhhbZjbP9 — AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил спасателей за их работу. "Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", - заявил он.

Макрона также пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - сказал французский президент журналистам.

Фото: Facebook Slava Shvets

Напомним: