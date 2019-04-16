Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пожар в Нотр-Даме частично погасили

Вторник, 16 апреля 2019, 04:58
Пожар в Нотр-Даме частично погасили

Спасательные службы Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили его.

Об этом сообщает AFP.

"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил спасателей за их работу. "Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", - заявил он.

Макрона также пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - сказал французский президент журналистам.

 
 
 
Фото: Facebook Slava Shvets

Напомним: 

  • О пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.
  • В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, частично обвалилась крыша.
  • Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Францияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Авария в укрытии Киева: школа фигурирует в производстве, прокуроры и следователи проводят осмотр

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Все новости...
Франция
Во Франции за неделю беспорядков задержали около 3,5 тыс. человек, сожгли почти 6 тыс. авто
Во Франции второй раз ночь прошла относительно спокойно, но снова есть задержанные
Посол Франции объявил о завершении дипломатической миссии в Украине
Последние новости
22:00
Генштаб Эстонии: Россия может захватить Авдеевку, но это будет лишь тактическим успехом
21:56
Новый министр аграрной политики Польши впервые поговорил с украинским коллегой
21:44
Экономические новости 22 декабря: увольнение в АМКУ, Украина и Польша согласовали действия на границе
21:43
фотоВ Одесской области ПВО уничтожила 7 российских дронов, повреждено учебное заведение
21:33
ОбновленоВторой раз за вечер россияне запустили "Шахеды" с юга
21:32
В Риге обыскали Дом Москвы за возможное нарушение санкций ЕС
21:17
Правительство продлило отмену НДС и пошлины на ввоз беспилотников до 2025 года
21:13
Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов
21:09
Швеция распространяет временную защиту на всех украинцев, которые находятся там законно
20:55
Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34
Все новости...
Реклама: