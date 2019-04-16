Пожар в Нотр-Даме частично погасили
Спасательные службы Парижа взяли под контроль пожар в Соборе Парижской Богоматери и частично погасили его.
Об этом сообщает AFP.
"Пожар полностью под контролем спасателей. Его частично погасили, но еще остаются очаги огня, которые необходимо погасить", - говорится в сообщении.
#BREAKING Notre-Dame fire "under control, partially extinguished": firefighters pic.twitter.com/0Y6K2CyAJg— AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.
"The fire is completely under control. It is partially extinguished, there are residual fires to put out."— AFP news agency (@AFP) 16 квітня 2019 р.
Paris firefighters have spent hours battling the devastating blaze at Notre-Dame, saving the main structure of the Gothic cathedral from total destruction pic.twitter.com/YlhhbZjbP9
Отмечается, что президент Франции Эммануэль Макрон похвалил спасателей за их работу. "Благодаря их храбрости худшего удалось избежать", - заявил он.
Макрона также пообещал, что Собор Парижской Богоматери будет восстановлен. "Мы все вместе восстановим этот собор", - сказал французский президент журналистам.
Напомним:
- О пожаре стало известно в понедельник около 18:50 по местному времени. По неофициальной информации, пожар может быть связан с ремонтными работами в здании.
- В результате мощного пожара, который вспыхнул в понедельник вечером в Соборе Парижской Богоматери, частично обвалилась крыша.
- Позже стало известно, что основную конструкцию Собора Парижской Богоматери удалось спасти.