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Українці відбили напад розвідувальної групи бойовиків: ворог поніс втрати

Вівторок, 16 квітня 2019, 10:14

Об'єднані сили відбили напад диверсійно-розвідувальної групи бойовиків на Маріупольському напрямку увечері 15 квітня, двох ворогів убили, двох поранили.

Про це повідомляє прес-служба штабу Операції об'єднаних сил.  

Відзначається, що масований обстріл українських позицій бойовики розпочали о 20:00. Вороги мали на меті знищити спостережні пости та в подальшому вийти в тил наших підрозділів.

"О 20:39 особовий склад спостережних постів помітив висування диверсійно-розвідувальної групи противника у складі 12 осіб. Вогнем із стрілецької зброї просування ворога було припинено. Зав'язався бій", - йдеться в повідомленні.

Після цього ворог розпочав відхід, втративши двох бойовиків вбитими та двох пораненими. 

 

"Підрозділ, що виконує завдання на спостережних постах, захопив зброю невдах-диверсантів та карту з відміченим в глибині нашої оборони об'єктами, на яких було сплановано диверсії", - підсумували в ООС.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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