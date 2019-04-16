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Украинцы отбили нападение разведывательной группы боевиков: враг понес потери

Вторник, 16 апреля 2019, 10:14

Объединенные силы отразили нападение диверсионно-разведывательной группы боевиков на Мариупольском направлении вечером 15 апреля, двух врагов убили, двух ранили.

Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции объединенных сил.

Отмечается, что массированный обстрел украинских позиций боевики начали в 20:00. Враги планировали уничтожить наблюдательные посты и в дальнейшем выйти в тыл наших подразделений.

"В 20:39 личный состав наблюдательных постов заметил выдвижения диверсионно-разведывательной группы противника в составе 12 человек. Огнем из стрелкового оружия продвижение врага было приостановлено. Завязался бой", - говорится в сообщении.

После этого противник начал отход, потеряв двух боевиков убитыми и двух ранеными.

 

"Подразделение, которое выполняет задания на наблюдательных постах, захватило оружие неудачников-диверсантов и карту с отмеченными в глубине нашей обороны объектами, на которых планировали диверсии", - подытожили в ООС.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеДонбассвойна
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