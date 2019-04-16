Суд скасував арешт та розшук блогера Шарія

Шевченківський районний суду скасував запобіжний захід у виді тримання під вартою та розшук блогера Анатолія Шарія та відправив справу на доопрацювання.

Про це йдеться в постанові суду від 10 квітня.

Шарія звинувачують у скоєнні злочину за ч.4 ст.296 ККУ, тобто у хуліганстві зі застосуванням зброї - пістолет Форт-17Р.

У матеріалах справи йдеться про те, що у травні 2011 року Шарій у київській закусочній "Адоніс" ПП "Макдональдс Юкрейн ЛТД", розпочав словесний конфлікт із потерпілим ОСОБА_3.

В результаті конфлікту "ОСОБА_3 отримав тілесні ушкодження у вигляді 2 ран на передній черевній стінці справа під реберною дугою по попередньо паховій лінії, на заднє - зовнішній поверхні правого стегна в нижній третині".

На стадії судових дебатів Шарій покинув Україну.

Анатолій Шарій

У 2012 році Шарія оголосили у розшук, йому обрали запобіжний захід - утримання під вартою. До його розшуку провадження по справі зупинили.

Водночас у 2013 році на адресу суду надійшов лист Міністерства безпеки та юстиції Нідерландів про те, що блогер має статус політичного біженця у республіці Литва, тому не може бути виданий Україні.

У 2014 році адвокат Шарія подав до суду клопотання про відновлення провадження у справі та її розгляду за відсутності обвинуваченого.

У 2018 році правоохоронці повідомили суд про те, що здійснюють розшук Шарія та просять звернутися до Мін’юсту для вирішення питання екстрадиції.

"По оперативно розшуковій справі за № 09-3242 від 17.02.2012 року здійснюється розшук ОСОБА_2, в ході проведення якого встановлено, що останній проживає на території Литовської Республіки (т.3 а.с.38) та просить звернутись з відповідними документами до Міністерства юстиції України для вирішення питання щодо екстрадиції", - йдеться в матеріалах.

У травні 2018 року справу повторно розподілили, вона потрапила до судді Олени Мєлєшак.

У червні 2018 року адвокат Шарія знову звернувся до суду з клопотанням про поновлення розгляду кримінальної справи, з огляду на те, що аналогічні клопотання надходили до суду з 2014 року та не знаходили свого вирішення, суд прийняв рішення про призначення судового засідання.

Засідання відновили у серпні 2018 року. Адвокат Шарія заявив клопотання про повернення кримінальної справи на додаткове розслідування через неповноту досудового слідства.

Суд, зокрема, вважає, що Литва, яка надала Шарію статус біженця, встановила наявність підстав побоюватись його політичного переслідування в Україні.

"Зазначені обставини та доводи обвинуваченого в цій частині повинні бути перевірені органом досудового розслідування шляхом проведення низки слідчих та розшукових дій", - зазначили в суді.

Суд вважає, що орган досудового слідства допустив неповноту та неправильність слідства, тому справу за обвинуваченням Шарія направили прокурору Київської місцевої прокурату № 10 для додаткового розслідування.

Прокуратура тепер має перевірити доводи Шарія та його захисника з приводу незаконності кримінального переслідування та фальсифікації кримінальної справи.

"Органу досудового розслідування необхідно в повному обсязі перевірити доводи обвинуваченого ОСОБА_2, які ним викладені у відкритому листі журналіста ОСОБА_2 до представників влади та опозиції, що адресоване Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини", - йдеться в ухвалі.

Також суд скасував запобіжний захід та розшук, тому що Шарій "не ухилявся від суду, а вимушено покинув територію України у зв'язку з його переслідуванням".

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