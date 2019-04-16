Суд отменил заочный арест и розыск блогера Шария

Шевченковский районный суд отменил меру пресечения в виде содержания под стражей и розыск блогера Анатолия Шария и отправил дело на доработку.

Об этом говорится в постановлении суда от 10 апреля.

Шария обвиняют в совершении преступления по ч.4 ст.296 УК, то есть в хулиганстве с применением оружия - пистолет Форт-17Р.

В материалах дела говорится, что в мае 2011 года Шарий в киевской закусочной "Адонис" ЧП "Макдональдс Юкрейн ЛТД", начал словесный конфликт с потерпевшим ОСАБО_3.

В результате конфликта "ОСОБА_3 получил телесные повреждения в виде 2 ран на передней брюшной стенке справа под реберной дугой по предварительно паховой линии, на задней - наружной поверхности правого бедра в нижней трети".

На стадии судебных прений Шарий покинул Украину.

Анатолий Шарий

В 2012 году Шария объявили в розыск, ему была избрана мера пресечения - содержание под стражей. До его розыска производство по делу остановили.

В то же время, в 2013 году на адрес суда поступило письмо Министерства безопасности и юстиции Нидерландов о том, что блогер имеет статус политического беженца в республике Литва, поэтому не может быть выдан Украине.

В 2014 году адвокат Шария подал в суд ходатайство о возобновлении производства по делу и его рассмотрения в отсутствие обвиняемого.

В 2018 году правоохранители сообщили суду о том, что осуществляют розыск Шария и просят обратиться в Минюст для решения вопроса экстрадиции.

"По оперативно розыскной делу по № 09-3242 от 17.02.2012 года осуществляется розыск ОСОБА_2 (Шария – УП), в ходе проведения которого установлено, что последний проживает на территории Литовской Республики (т.3 а.с.38) и просит обратиться с соответствующими документами в Министерство юстиции Украины для решения вопроса об экстрадиции", - говорится в материалах.

В мае 2018 года дело повторно распределили, оно попало к судье Елене Мелешак.

В июне 2018 года адвокат Шария снова обратился в суд с ходатайством о возобновлении рассмотрения уголовного дела, учитывая то, что аналогичные ходатайства поступали в суд с 2014 года и не находили своего решения, суд назначил судебное заседание.

Заседания восстановили в августе 2018 года. Адвокат Шария заявил ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование из-за неполноты досудебного следствия.

Суд, в частности, считает, что Литва, которая предоставила Шарию статус беженца, установила наличие оснований опасаться его политического преследования в Украине.

"Указанные обстоятельства и доводы обвиняемого в этой части должны быть проверены органом досудебного расследования путем проведения ряда следственных и розыскных действий", - отметили в суде.

Суд считает, что орган досудебного следствия допустил неполноту и неправильность следствия, поэтому дело по обвинению Шария направили прокурору Киевской местной прокурату № 10 для дополнительного расследования.

Прокуратура теперь должна проверить доводы Шария и его защитника по поводу незаконности уголовного преследования и фальсификации уголовного дела.

"Органу досудебного расследования необходимо в полном объеме проверить доводы обвиняемого ОСОБА_2, которые им изложены в открытом письме журналиста ОСОБА_2 к представителям власти и оппозиции, адресованное Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека", - говорится в постановлении.

Также суд отменил меру пресечения и розыск, так как Шарий "не уклонялся от суда, а вынужденно покинул территорию Украины в связи с его преследованием".

Напомним: