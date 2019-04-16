Зеленский опережает Порошенко на 47% – соцопрос

За кандидата в президенты и шоумена Владимира Зеленского во втором туре выборов готовы проголосовать 72,2% опрошенных украинцев, которые определились с выбором и пойдут голосовать, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,4% респондентов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, Киевского международного института социологии, проведенного с 9 по 14 апреля, которые обнародованы во вторник, пердает "Интерфакс-Украина".

Из количества респондентов, собирающихся голосовать и определивщихся с выбором, 72,2% проголосуют за Зеленского и 25,4% - за Порошенко, а 2,4% хотят исполтить бюллетень.

Из общего количества опрошенных 48,4% украинцев проголосовали бы за Зеленского и 17% - за действующего главу государства, если бы второй тур президентских выборов проходил в настоящее время.



При этом 17,9% заявили, что не определились с выбором, 1,6% - что намерены испортить бюллетень, 6,3% не намерены принимать участие в голосовании, а 8,8% отказались отвечать на вопрос.

Напомним: