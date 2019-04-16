"Прямий" і "5 канал" порушили закон: найбільше агітували за Порошенка

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення зафіксувала підтримку окремих кандидатів у президенти під час виборчої кампанії деякими ЗМІ, що є порушенням закону.

Про це свідчать результати моніторингу медіа за березень, повідомляє прес-служба Нацради.

Зокрема, на "Інтері" найбільше показували кандидата Юрія Бойка, на "Україні" – Олександра Вілкула і Олега Ляшка.

На "5 каналі" із 13 по 19 березня у циклі передач "Час громади" були зафіксовані матеріали з виключно позитивною оцінкою діяльності Петра Порошенка.

Також підкреслюється, що загалом на каналі розподіл ефірного часу для висвітлення діяльності кандидатів був непропорційним.

"Загальний обсяг ефірного часу для висвітлення діяльності Порошенка становив 18 годин 21 хвилина у передачах протягом тижня, проте для інших кандидатів такий обсяг був: Роман Безсмертний – 1 година, Юлія Тимошенко – 39 хвилин, Володимир Зеленський – 20 хвилин, Анатолій Гриценко – 8 хвилин", - йдеться в повідомленні.

У Нацраді додають, що на "5 каналі" упродовж тижня не було зафіксовано жодного критичного матеріалу чи інформації про Порошенка.

Так само непропорційно було розподілено ефірний час для висвітлення діяльності кандидатів на телеканалі "Прямий". Так, Порошенка протягом тижня показували упродовж 11 годин 5 хвилин, іншим кандидатам приділяли менше часу.

Зокрема, Юлії Тимошенко – 8 годин 16 хвилин, Володимиру Зеленському – 6 годин 44 хвилини, Юрію Тимошенко – 1 година 17 хвилин, Юлії Литвиненко – 43 хвилини, Анатолію Гриценку – 40 хвилин, Сергію Капліну – 38 хвилин, Віктору Кривенку – 18 хвилин.

"Також на цьому телеканалі зафіксовано трансляцію матеріалів, які мають ознаки замовних (джинси) з позитивним висвітленням передвиборної активності кандидата Капліна в передачі новин "Репортер" і публічну підтримку Порошенка на пост президента Матвієм Ганапольським під час трансляції передачі "Ехо України"", - йдеться у результатах моніторингу.

У період із 1 по 7 березня телеканал "NewsOne" надавав перевагу двом кандидатам – Юрію Бойку (2 години 15 хвилин протягом тижня) та Петру Порошенку (3 години 23 хвилини).

"Інформація про передвиборчу активність інших кандидатів Юлії Тимошенко, Анатолія Гриценка та Володимира Зеленського подавалася в мінімальних обсягах (до 15 хвилин на тиждень) і виключно в негативному контексті", - йдеться в повідомленні.

Також порушення виборчого законодавства фіксували на "UA:Перший digital", "1+1", "ZIK", "Максі-ТВ" тощо. Однак які саме порушення були, не вказується.

Повідомляється, що Нацрада вимагатиме у телеканалів пояснити, чому вони порушили закон, і свою упереджену та незбалансовану позицію під час висвітлення виборчої кампанії.

У Нацраді повідомили, що інформація щодо порушень на "1+1" готується і з'явиться на сайті найближчим часом.

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