"Прямой" и "5 канал" нарушили закон: больше всего агитировали за Порошенко
Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал поддержку отдельных кандидатов в президенты во время избирательной кампании некоторыми СМИ, что является нарушением закона.
Об этом свидетельствуют результаты мониторинга медиа за март, сообщает пресс-служба Нацсовета.
В частности, на "Интере" больше других показывали кандидата Юрия Бойко, на "Украине" – Александра Вилкула и Олега Ляшко.
На "5 канале" с 13 по 19 марта в цикле передач "Время общины" были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности Петра Порошенко.
Также подчеркивается, что в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов был непропорциональным.
"Общий объем эфирного времени для освещения деятельности Порошенко составил 18 часов 21 минута в передачах в течение недели, однако для других кандидатов такой объем был: Роман Бессмертный – 1 час, Юлия Тимошенко – 39 минут, Владимир Зеленский – 20 минут, Анатолий Гриценко – 8 минут", - говорится в сообщении.
В Нацсовете добавляют, что на "5 канале" в течение недели не было зафиксировано ни одного критического материала или информации о Порошенко.
Так же непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале "Прямой". Так, Порошенко в течение недели показывали 11 часов 5 минут, другим кандидатам уделяли значительно меньше времени.
В частности, Юлии Тимошенко – 8 часов 16 минут, Владимиру Зеленскому – 6 часов 44 минуты, Юрию Тимошенко – 1 час 17 минут, Юлии Литвиненко – 43 минуты, Анатолию Гриценко – 40 минут, Сергей Каплину – 38 минут, Виктору Кривенко – 18 минут.
"Также на этом телеканале зафиксировано трансляцию материалов, которые имеют признаки заказных (джинсы) с положительным освещением предвыборной активности кандидата Каплина в передаче новостей "Репортер" и публичную поддержку Порошенко на пост президента Матвеем Ганапольским во время трансляции передачи "Эхо Украины"", - говорится в результатах мониторинга.
В период с 1 по 7 марта телеканал "NewsOne" отдал предпочтение двум кандидатам – Юрию Бойко (2 часа 15 минут в течение недели) и Петру Порошенко (3 часа 23 минуты).
"Информация о предвыборной активности других кандидатов – Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского – подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте", - говорится в сообщении.
Также нарушения избирательного законодательства фиксировали на "UA: Первый digital", "1+1", "ZIK", "Макси-ТВ" и других. Однако какие именно нарушения были, не указывается.
Сообщается, что Нацсовет будет требовать у телеканалов объяснить, почему они нарушили закон, и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении избирательной кампании.
Напомним:
- 30 марта в "день тишины" перед выборами президента, на телеканале "1+1" почти всю вторую половину дня транслировали программы с участием кандидата в президенты, комика Владимира Зеленского.
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