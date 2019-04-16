"Прямой" и "5 канал" нарушили закон: больше всего агитировали за Порошенко

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания зафиксировал поддержку отдельных кандидатов в президенты во время избирательной кампании некоторыми СМИ, что является нарушением закона.

Об этом свидетельствуют результаты мониторинга медиа за март, сообщает пресс-служба Нацсовета.

В частности, на "Интере" больше других показывали кандидата Юрия Бойко, на "Украине" – Александра Вилкула и Олега Ляшко.

На "5 канале" с 13 по 19 марта в цикле передач "Время общины" были зафиксированы материалы с исключительно положительной оценкой деятельности Петра Порошенко.

Также подчеркивается, что в целом на канале распределение эфирного времени для освещения деятельности кандидатов был непропорциональным.

"Общий объем эфирного времени для освещения деятельности Порошенко составил 18 часов 21 минута в передачах в течение недели, однако для других кандидатов такой объем был: Роман Бессмертный – 1 час, Юлия Тимошенко – 39 минут, Владимир Зеленский – 20 минут, Анатолий Гриценко – 8 минут", - говорится в сообщении.

В Нацсовете добавляют, что на "5 канале" в течение недели не было зафиксировано ни одного критического материала или информации о Порошенко.

Так же непропорционально было распределено эфирное время для освещения деятельности кандидатов на телеканале "Прямой". Так, Порошенко в течение недели показывали 11 часов 5 минут, другим кандидатам уделяли значительно меньше времени.

В частности, Юлии Тимошенко – 8 часов 16 минут, Владимиру Зеленскому – 6 часов 44 минуты, Юрию Тимошенко – 1 час 17 минут, Юлии Литвиненко – 43 минуты, Анатолию Гриценко – 40 минут, Сергей Каплину – 38 минут, Виктору Кривенко – 18 минут.

"Также на этом телеканале зафиксировано трансляцию материалов, которые имеют признаки заказных (джинсы) с положительным освещением предвыборной активности кандидата Каплина в передаче новостей "Репортер" и публичную поддержку Порошенко на пост президента Матвеем Ганапольским во время трансляции передачи "Эхо Украины"", - говорится в результатах мониторинга.

В период с 1 по 7 марта телеканал "NewsOne" отдал предпочтение двум кандидатам – Юрию Бойко (2 часа 15 минут в течение недели) и Петру Порошенко (3 часа 23 минуты).

"Информация о предвыборной активности других кандидатов – Юлии Тимошенко, Анатолия Гриценко и Владимира Зеленского – подавалась в минимальных объемах (до 15 минут в неделю) и исключительно в негативном контексте", - говорится в сообщении.

Также нарушения избирательного законодательства фиксировали на "UA: Первый digital", "1+1", "ZIK", "Макси-ТВ" и других. Однако какие именно нарушения были, не указывается.

Сообщается, что Нацсовет будет требовать у телеканалов объяснить, почему они нарушили закон, и свою предвзятую и несбалансированную позицию при освещении избирательной кампании.

В Нацсовете сообщили, что информация о нарушениях на "1+1" готовится и появится на сайте в ближайшее время.

Напомним: