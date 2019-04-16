Екс-голова Полтавщини позивається до Порошенка через звільнення
Вівторок, 16 квітня 2019, 15:24
Колишній голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко оскаржує в суді указ президента Петра Порошенка про його звільнення з посади.
Про це свідчать дані на сайті "Судова влада України".
Головко подав відповідну позовну заяву до Касаційного адміністративного суду у понеділок, 15 квітня. Він вимагає визнати протиправним та скасувати указ президента №76 від 15 березня, яким губернатора було звільнено з посади.
Окрім Порошенка, відповідачем у справі виступає Полтавська ОДА.
У справі вже призначено склад суду, але наразі не визначено дату розгляду.
Представляти інтереси Головка у суді буде Кирило Легких. Як повідомляє місцеве видання "Полтавщина", Кирило Легких є сином Віктора Легкіх, бізнес-партнера Валерія Головка.
Нагадаємо:
- 15 березня Порошенко звільнив керівника Полтавщини Головка і призначив замість нього виконуючого обов'язки.
- Детективи НАБУ з'ясували, що Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький з підлеглими вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та цінних гаджетів.
- Співробітники НАБУ провели обшуки у Полтавській облдержадміністрації.
- Головко та Пісоцький стверджують, що ніколи не вчиняли корупційних дій, у яких їх підозрюють, при цьому звинувачений у корупції глава Полтавської ОДА звернувся до лікарні і перебуває у відділенні інтервенційної радіології.
Українська правда