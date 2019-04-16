Екс-голова Полтавщини позивається до Порошенка через звільнення

Колишній голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко оскаржує в суді указ президента Петра Порошенка про його звільнення з посади.

Про це свідчать дані на сайті "Судова влада України".

Головко подав відповідну позовну заяву до Касаційного адміністративного суду у понеділок, 15 квітня. Він вимагає визнати протиправним та скасувати указ президента №76 від 15 березня, яким губернатора було звільнено з посади.

Окрім Порошенка, відповідачем у справі виступає Полтавська ОДА.

У справі вже призначено склад суду, але наразі не визначено дату розгляду.

Представляти інтереси Головка у суді буде Кирило Легких. Як повідомляє місцеве видання "Полтавщина", Кирило Легких є сином Віктора Легкіх, бізнес-партнера Валерія Головка.

Валерій Головко

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