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Екс-голова Полтавщини позивається до Порошенка через звільнення

Вівторок, 16 квітня 2019, 15:24

Колишній голова Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко оскаржує в суді указ президента Петра Порошенка про його звільнення з посади.

Про це свідчать дані на сайті "Судова влада України".

Головко подав відповідну позовну заяву до Касаційного адміністративного суду у понеділок, 15 квітня. Він вимагає визнати протиправним та скасувати указ президента №76 від 15 березня, яким губернатора було звільнено з посади.

 

Окрім Порошенка, відповідачем у справі виступає Полтавська ОДА.

У справі вже призначено склад суду, але наразі не визначено дату розгляду.

Представляти інтереси Головка у суді буде Кирило Легких. Як повідомляє місцеве видання "Полтавщина",  Кирило Легких є сином Віктора Легкіх, бізнес-партнера Валерія Головка.

Валерій Головко
Валерій Головко

Нагадаємо:

  • 15 березня Порошенко звільнив керівника Полтавщини Головка і призначив замість нього виконуючого обов'язки.
  • Детективи НАБУ з'ясували, що Головко та його перший заступник Андрій Пісоцький з підлеглими вимагали від підприємців мільйонні відкати та хабарі у вигляді сотень тисяч доларів, елітних машин та цінних гаджетів.
  • Співробітники НАБУ провели обшуки у Полтавській облдержадміністрації.
  • Головко та Пісоцький стверджують, що ніколи не вчиняли корупційних дій, у яких їх підозрюють, при цьому звинувачений у корупції глава Полтавської ОДА звернувся до лікарні і перебуває у відділенні інтервенційної радіології.

Українська правда
Теми: Полтавамісцева владаПорошенкозвільненнясуд
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