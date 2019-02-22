НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.

Об этом сообщает местное издание ЗМІСТ.

Отмечается, что правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку.

"Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители", - говорится в сообщении.

фото издания ЗМІСТ фото издания ЗМІСТ

По предварительной информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Писоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.

фото издания ЗМІСТ

Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.

"По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра", - добавили в издании.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ, 22 февраля детективы антикоррупционного бюро проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА.

В НАБУ добавили, что следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст .368 УК Украины.

О деталях пообещали рассказать позже.

Впоследствии ситуацию прокомментировал председатель Полтавской ОГА Валерий Головко, который подтвердил проведение обысков, но отметил, что никто из его сотрудников не был задержан и все работают в штатном режиме.

"Да, сегодня в администрации проводятся обыски. Но это лишь политические провокации со стороны наших оппонентов. Некоторые никак не могут принять, что нам полностью удалось исключить из нашей работы политический компонент. Это уже не первая попытка вновь начать в регионе какие-то междоусобицы. Но я предупреждаю, что все это - бесполезно. Расшатать Полтавскую область и страну перед президентскими

выборами не получится", - цитирует пресс-служба Головко.

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Напомним: