НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
Об этом сообщает местное издание ЗМІСТ.
Отмечается, что правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку.
"Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители", - говорится в сообщении.
По предварительной информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Писоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.
Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
"По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра", - добавили в издании.
Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ, 22 февраля детективы антикоррупционного бюро проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА.
В НАБУ добавили, что следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст .368 УК Украины.
О деталях пообещали рассказать позже.
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Напомним:
- 21 февраля в Сумах полиция накрыла штаб БПП, после чего прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
- Тогда сообщалось, что полиция первиряла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за анонимного сообщения о якобы незаконном использовании помещения.
- В прокуратуре утверждают, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники).
- После вмешательства работников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.
- В полиции Сумской области со объяснили, что наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей.
- По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.
- При этом начальник ГУНП области Николай Лушпиенко заявил, что полиция была и будет вне политики.
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