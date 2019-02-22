НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.

Об этом сообщает местное издание ЗМІСТ.

Отмечается, что правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку.

"Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители", - говорится в сообщении.

фото издания ЗМІСТ фото издания ЗМІСТ

По предварительной информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).

Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Писоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.

фото издания ЗМІСТ

Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.

"По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра", - добавили в издании.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ, 22 февраля детективы антикоррупционного бюро проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА.

В НАБУ добавили, что следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст .368 УК Украины.

О деталях пообещали рассказать позже.

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Напомним: