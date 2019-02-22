НАБУ проводит обыски в Полтавской обладминистрации
Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины проводят обыски в Полтавской областной государственной администрации, в том числе, в кабинете первого заместителя главы администрации Андрея Песоцкого.
Об этом сообщает местное издание ЗМІСТ.
Отмечается, что правоохранители, которые проводят следственные действия, отказываются от комментариев и запрещают проводить фотосъемку.
"Обыски проходят за закрытыми дверями кабинета Писоцкого. Сам чиновник пока отсутствует на рабочем месте, его прихода ждут правоохранители", - говорится в сообщении.
По предварительной информации издания, вероятно обыски проводятся в рамках досудебного расследования по признакам правонарушения, предусмотренного ч 4. статьи 368 УК Украины (получение взятки в особо крупном размере или служебным лицом, занимающим особо ответственное положение).
Впоследствии в агентстве добавили, к детективы НАБУ покинули кабинет Писоцкого, а его помощница отказывается комментировать, когда чиновник появится на работе.
Отмечается также, что обыски должны были провести в кабинете председателя Полтавской ОГА Валерия Головко.
"По предварительной информацией, обыски у Головко провели еще в 5:00 утра", - добавили в издании.
Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе НАБУ, 22 февраля детективы антикоррупционного бюро проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА.
В НАБУ добавили, что следственные действия проводятся на основании постановлений следственного судьи под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, в рамках расследования уголовного производства по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере должностными лицами Полтавской ОГА по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.4 ст .368 УК Украины.
О деталях пообещали рассказать позже.
Впоследствии ситуацию прокомментировал председатель Полтавской ОГА Валерий Головко, который подтвердил проведение обысков, но отметил, что никто из его сотрудников не был задержан и все работают в штатном режиме.
"Да, сегодня в администрации проводятся обыски. Но это лишь политические провокации со стороны наших оппонентов. Некоторые никак не могут принять, что нам полностью удалось исключить из нашей работы политический компонент. Это уже не первая попытка вновь начать в регионе какие-то междоусобицы. Но я предупреждаю, что все это - бесполезно. Расшатать Полтавскую область и страну перед президентскими
выборами не получится", - цитирует пресс-служба Головко.
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Напомним:
- 21 февраля в Сумах полиция накрыла штаб БПП, после чего прокуратура начала уголовное производство по факту превышения власти и служебных полномочий работниками полиции.
- Тогда сообщалось, что полиция первиряла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за анонимного сообщения о якобы незаконном использовании помещения.
- В прокуратуре утверждают, что без каких-либо законных оснований правоохранители задержали двух присутствующих там лиц и доставили их в отделение полиции, при этом безосновательно применив к задержанным специальные средства (наручники).
- После вмешательства работников прокуратуры двух задержанных граждан освободили.
- В полиции Сумской области со объяснили, что наряд патрульной полиции и следственно-оперативная группа Сумского горотдела полиции проверяла офис партии "Блока Петра Порошенко" из-за сообщения о том, что там якобы происходил подкуп избирателей.
- По данным правоохранителей, никаких таблиц, вывесок или других опознавательных знаков, что именно в указанном помещении расположен офис представительства какой-либо политической партии или иной организации, не было.
- При этом начальник ГУНП области Николай Лушпиенко заявил, что полиция была и будет вне политики.