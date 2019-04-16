Экс-глава Полтавщины судится с Порошенко из-за увольнения
Бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ президента Петра Порошенко о его освобождении от должности.
Об этом свидетельствуют данные на сайте "Судебная власть Украины".
Головко подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд в понедельник, 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым губернатор был уволен.
Кроме Порошенко, ответчиком по делу выступает Полтавская ОГА.
По делу уже назначен состав суда, но пока не определена дата рассмотрения.
Представлять интересы Головко в суде будет Кирилл Легких. Как сообщает местное издание "Полтавщина", Кирилл Легких является сыном Виктора Легких, бизнес-партнера Валерия Головко.
Напомним:
- 15 марта Порошенко уволил руководителя Полтавской ОГА Головко и назначил вместо него исполняющего обязанности.
- Детективы НАБУ выяснили, что Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
- Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации.
- Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают, при этом обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.