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Экс-глава Полтавщины судится с Порошенко из-за увольнения

Вторник, 16 апреля 2019, 15:24

Бывший председатель Полтавской облгосадминистрации Валерий Головко оспаривает в суде указ президента Петра Порошенко о его освобождении от должности.

Об этом свидетельствуют данные на сайте "Судебная власть Украины".

Головко подал соответствующее исковое заявление в Кассационный административный суд в понедельник, 15 апреля. Он требует признать противоправным и отменить указ президента №76 от 15 марта, которым губернатор был уволен.

 

Кроме Порошенко, ответчиком по делу выступает Полтавская ОГА.

По делу уже назначен состав суда, но пока не определена дата рассмотрения.

Представлять интересы Головко в суде будет Кирилл Легких. Как сообщает местное издание "Полтавщина", Кирилл Легких является сыном Виктора Легких, бизнес-партнера Валерия Головко.

Валерий Головко
Валерий Головко

Напомним:

  • 15 марта Порошенко уволил руководителя Полтавской ОГА Головко и назначил вместо него исполняющего обязанности.
  • Детективы НАБУ выяснили, что Головко и его первый заместитель Андрей Писоцкий с подчиненными требовали от предпринимателей миллионные откаты и взятки в виде сотен тысяч долларов, элитных машин и ценных гаджетов.
  • Сотрудники НАБУ провели обыски в Полтавской облгосадминистрации.
  • Головко и Писоцкий утверждают, что никогда не совершали коррупционных действий, в которых их подозревают, при этом обвиненный в коррупции глава Полтавской ОГА лег в больницу.

Украинская правда

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Темы: Полтаваместная властьПорошенкоувольнениесуд
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