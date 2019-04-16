Клімкін каже, що Путін перетворив більшість росіян на сталінських зомбі

Соціологічна наука констатувала, що з 2019 року російське суспільство стало сталіністським, Україні доведеться враховувати цю нову реальність.

Таку думку висловив глава Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін, коментуючи нові результати соціологічного опитування російського "Левада-центру" щодо ставлення росіян до Йосипа Сталіна.

"У березні 2019 року позитивно (з захопленням, з повагою, з симпатією) до цього патологічного убивці ставився 51% росіян. Це найвищий показник за всі роки, і він уперше перевалив за 50%. Тобто відтепер особисте ставлення до Сталіна є гарним у більшості росіян", – каже глава МЗС.

Також, за його словами, ще більше вражає ситуація з оцінкою його ролі в історії Росії: тут позитивну оцінку тиранові виставили аж 70% опитуваних.

"Нарешті, третє запитання можна назвати тестом на людоїдство. Звучить воно так: "Як ви гадаєте, чи виправдані людські жертви, яких зазнав радянський народ у сталінську епоху, великими цілями й результатами, які були досягнуті в найкоротший строк?".

Уявіть собі, 46% виправдали убивство мільйонів ні в чому не винних людей, тимчасом як 45% заявили, що ці жертви нічим не можна виправдати", – наголошує Клімкін.

Клімкін пригадав сучасні чествування Сталіна в Росії: "гори червоних гвоздик на могилі тирана, лідери атеїстичної Компартії, які моляться разом із священиками, священики, які славлять погромника церкви й убивцю тисяч священнослужителів, нарешті, блюзнірські зображення Сталіна на іконах".

"Усе це виглядає, як якась хвора фантасмагорія, такого абсурду в принципі не може бути! Але він є, і він прогресує", – підкреслює міністр.

За словами Клімкіна, українцям просто в голові не вкладається, як можна виправдовувати масові репресії, розстріли, чистки, арешти, табори, депортації та пробачити Голодомор.

Міністр зазначив, що правлячий режим РФ з 2014 року від початку агресії проти України плекав сталіністську хворобу російського суспільства.

"Кремлівський режим ще раз довів, що майстерно володіє найпідступнішими методами маніпуляцій масовою свідомістю і на даний час тримає більшість російського суспільства в зазомбованому стані", – наголосив Клімкін.

За його словами, Путінові культ Сталіна потрібен передусім для того, щоб зміцнити основу власного культу, власної "сильної руки".

"Але є ще один чинник, який не може ігнорувати ні Україна, ні весь світ. Зазомбовані, дегуманізовані суспільства самі стають небезпечними, здатними за наказом режиму чинити велике зло", – резюмує міністр.