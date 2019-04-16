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Климкин: Путин превратил большинство россиян в сталинских зомби

Вторник, 16 апреля 2019, 18:38

Социологическая наука констатировала, что с 2019 году российское общество стало сталинистским, Украине придется учитывать эту новую реальность.

Такое мнение высказал глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя новые результаты социологического опроса российского "Левада-центра" касательно отношения россиян к Иосифу Сталину.

"В марте 2019 года положительно (с восторгом, с уважением, с симпатией) к этому патологическому убийцу относился 51% россиян. Это самый высокий показатель за все годы, и он впервые перевалил за 50%. То есть отныне личное отношение к Сталину является хорошим у большинства россиян", - говорит глава МИД.

Также, по его словам, еще больше поражает ситуация с оценкой его роли в истории России: здесь положительную оценку тирану выставили аж 70% опрошенных.

"Наконец, третий вопрос можно назвать тестом на людоедство. Звучит он так: "Как вы думаете, оправданы ли человеческие жертвы, которые понес советский народ в сталинскую эпоху, большими целями и результатами, которые были достигнуты в кратчайший срок?". Представьте себе, 46% оправдали убийство миллионов ни в чем не повинных людей, в то время как 45% заявили, что эти жертвы ничем нельзя оправдать", - отмечает Климкин.

Климкин припомнил современные чествовавання Сталина в России: "горы красных гвоздик на могиле тирана, лидеры атеистической Компартии, которые молятся вместе со священниками, священники, прославляющие погромщика церкви и убийцу тысяч священнослужителей, наконец, кощунственные изображения Сталина на иконах".

"Все это выглядит, как некая больная фантасмагория, такого абсурда в принципе не может быть! Но он есть, и он прогрессирует", - подчеркивает министр.

По словам Климкина, украинцам просто в голове не укладывается, как можно оправдывать массовые репрессии, расстрелы, чистки, аресты, лагеря, депортации и простить Голодомор.

Министр отметил, что правящий режим РФ с 2014 года от начала агрессии против Украины лелеял сталинскую болезнь российского общества.

"Кремлевский режим еще раз доказал, что мастерски владеет самыми коварными методами манипуляций массовым сознанием и в настоящее время держит большинство российского общества в зазомбированном состоянии", - подчеркнул Климкин.

По его словам, Путину культ Сталина нужен прежде всего для того, чтобы укрепить основу собственного культа, собственной "сильной руки".

"Но есть еще один фактор, который не может игнорировать ни Украина, ни весь мир. Зомбированные, дегуманизированные общества сами становятся опасными, способными по приказу режима вершить большое зло", - резюмирует министр.

Украинская правда

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Темы: СталинРосcия
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