NYT: Трамп спочатку назвав отруєння Скрипалів "шпигунськими іграми"

Президент США Дональд Трамп спочатку скептично сприймав пропозицію вигнати десятки підозрюваних російських оперативників у відповідь на отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Видання повідомляє, що у березні минулого року провідні представники національної безпеки зібралися у Білому домі, щоб обговорити з Трампом, як реагувати на отруєння Скрипалів "Новічком".

"Лондон наполягав на тому, щоб Білий дім вигнав десятки підозрюваних російських оперативників, але Трамп був скептичний. Спочатку він списував отруєння, як частину законних шпигунських ігор, неприємних, але в межах шпигунства", - пише NYT.

Під час обговорення тоді ще заступниця директора ЦРУ Джина Гаспел (наразі вже директор ЦРУ – УП) звернулась до президента, перерахувала можливі варіанти відповіді і зауважила, що "сильним варіантом" було б вигнання 60 дипломатів.

За словами осіб, яких інформували про цю зустріч, чиновники, зокрема і Гаспел, намагалися переконати Трампа, що Скрипалі були не єдиними постраждалими російської атаки.

"Гаспел показала фотографії, які їй надав британський уряд, на яких зображені госпіталізовані діти, яким стало погано через "Новічок", яким отруїли Скрипалів. Потім вона показала фотографію качок, про які повідомили британські чиновники, які ненавмисно були вбиті недбалою роботою російських оперативників", - зазначають журналісти.

Після демонстрації цих фото, Трамп погодився на "сильний варіант" і вигнання 60 російських дипломатів.

Як підсумовує New York Times, директорка ЦРУ Джина Гаспел є однією з небагатьох людей, які можуть змусити Трампа змінити позицію на основі нової інформації.

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