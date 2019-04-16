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NYT: Трамп спочатку назвав отруєння Скрипалів "шпигунськими іграми"

Вівторок, 16 квітня 2019, 22:14

Президент США Дональд Трамп спочатку скептично сприймав пропозицію вигнати десятки підозрюваних російських оперативників у відповідь на отруєння екс-подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

Про це йдеться у матеріалі New York Times.

Видання повідомляє, що у березні минулого року провідні представники національної безпеки зібралися у Білому домі, щоб обговорити з Трампом, як реагувати на отруєння Скрипалів "Новічком".

"Лондон наполягав на тому, щоб Білий дім вигнав десятки підозрюваних російських оперативників, але Трамп був скептичний. Спочатку він списував отруєння, як частину законних шпигунських ігор, неприємних, але в межах шпигунства", - пише  NYT.

Під час обговорення тоді ще заступниця директора ЦРУ Джина Гаспел (наразі вже директор ЦРУ – УП) звернулась до президента, перерахувала можливі варіанти відповіді і зауважила, що "сильним варіантом" було б вигнання 60 дипломатів.

За словами осіб, яких інформували про цю зустріч, чиновники, зокрема і Гаспел, намагалися переконати Трампа, що Скрипалі були не єдиними постраждалими російської атаки.

"Гаспел показала фотографії, які їй надав британський уряд, на яких зображені госпіталізовані діти, яким стало погано через "Новічок", яким отруїли Скрипалів. Потім вона показала фотографію качок, про які повідомили британські чиновники, які ненавмисно були вбиті недбалою роботою російських оперативників", - зазначають журналісти.

Після демонстрації цих фото, Трамп погодився на "сильний варіант" і вигнання 60 російських дипломатів.

Як підсумовує New York Times, директорка ЦРУ Джина Гаспел є однією з небагатьох людей, які можуть змусити Трампа змінити позицію на основі нової інформації.

Читайте більше про екс-грушника "Історія подвійного шпигуна Скрипаля: вино, вербовка і помста Кремля"

та про підозрюваних росіян "Боширов"-Чепіга і "Петров"-Мішкін. Що відомо про пригоди "солсберійських туристів"

Нагадуємо:

  • Колишній подвійний агент Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні в березні 2018 року.
  • За даними слідства, два агента російської розвідки, які прибули до Великої Британії за фальшивими документами, нанесли отруту на дверну ручку будинку Скрипаля.
  • Ще однією жертвою отруєння тією ж речовиною в кінці червня 2018 року стала громадянка Великої Британії Дон Стерджес. Імовірно отрута, якою вона отруїлася, перебувала у флаконі від парфумів.
  • Британці впевнені, що вони з'ясували "все, що варто знати" про замах на колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля в Солсбері, включаючи сліди, що ведуть прямо до президента РФ Володимира Путіна.
  • Російська сторона заперечує будь-яку причетність до обох випадків отруєння.

Марія Думанська, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампСкрипальРосіяшпигунство
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