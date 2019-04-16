NYT: Трамп сначала назвал отравление Скрипалей "шпионскими играми"

Президент США Дональд Трамп сначала скептически воспринимал предложение выгнать десятки подозреваемых российских оперативников в ответ на отравлении экс-двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в материале New York Times.

Издание сообщает, что в марте прошлого года ведущие представители национальной безопасности собрались в Белом доме, чтобы обсудить с Трампом, как реагировать на отравление Скрипалей "Новичком".

"Лондон настаивал на том, чтобы Белый дом выгнал десятки подозреваемых российских оперативников, но Трамп был скептичен. Сначала он списывал отравления, как часть законных шпионских игр, неприятных, но в пределах шпионажа", - пишет NYT.

При обсуждении тогда еще заместитель директора ЦРУ Джина Хаспел (сейчас уже директор ЦРУ - УП) обратилась к президенту, перечислила возможные варианты ответа и отметила, что "сильным вариантом" было бы изгнание 60 дипломатов.

По словам лиц, информированных об этой встрече, чиновники, в том числе и Хаспел, пытались убедить Трампа, что Скрипали были не единственными пострадавшими от российской атаки.

"Хаспел показала фотографии, которые ей предоставило британское правительство, на которых изображены госпитализированные дети, которым стало плохо из-за "Новичка", которым отравили Скрипалей. Затем она показала фотографию уток, о которых сообщили британские чиновники, которые нечаянно были убиты небрежной работой российских оперативников" , - отмечают журналисты.

После демонстрации этих фото, Трамп согласился на "сильный вариант" и изгнание 60 российских дипломатов.

Как заключает New York Times, директор ЦРУ Джина Хаспел является одной из немногих, которые могут заставить Трампа изменить позицию на основе новой информации.

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