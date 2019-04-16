Адвокат Луценка рятує від слідства активи скандальних одеських бізнесменів – ЗМІ

Адвокат, який представляв у судах генпрокурора Юрія Луценка і називає чиновника своїм другом, захищає активи одеських бізнесменів Бориса Кауфмана і Олександра Грановського, що фігурують у кількох кримінальних справах.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.info.

Зокрема, адвокат Ігор Фомін представляє інтереси бізнесменів у справі про "приватизацію" одеського аеропорту, яке, за версією слідства, відбулось завдяки зловживанню владою чиновниками Одеської міськради. Фірму, яка отримала у власність 75% прав на аеропорт, пов’язують саме з Кауфманом та Грановським.

Цей же адвокат захищав генпрокурора Юрія Луценка у суді над ним у 2010-2012 роках. За допомогою Фоміна Луценка виправдав Європейський суд з прав людини.

Нині адвокатське об’єднання Фоміна представляє генпрокурора та його дружину у позовах щодо захисту честі та гідності. Захисник називає себе другом Луценка.

29 березня 2018-го року Солом’янський райсуд Києва передав майно одеського аеропорту та його корпоративні права в Нацагентство з питань виявлення злочинних активів. Однак вже за місяць суддя Окружного адмінсуду Євгеній Аблов своїм рішенням фактично заборонив АРМА реєструвати арешт і передачу летовища.

Адвокат Фомін тоді особисто написав заяву в Генпрокуратуру проти суддів, які передали одеський аеропорт в управління держави. Захисник вважає їхнє рішення неправосудним. За заявою Фоміна відкрито кримінальне провадження, в рамках якого допитують суддів і детективів.

Адвокат запевняє, що дружба з генпрокурором Луценком не впливає на його заяви про злочин.

Сам генпрокурор коментувати справу аеропорту відмовився, однак заявив, що він підписував заяву Фоміна, аби у Генпрокуратурі перевірили "законність дій НАБУ".

"Кримінальна справа щодо ще одного активу бізнесменів Кауфмана-Грановського – теж не має позитивних результатів, як планувала спочатку прокуратура", – йдеться в матеріалі.

У 2017 році Юрій Луценко разом із міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим заявили про обшуки у цигаркового монополіста "Тедіс Україна", керівництво якого підозрювали у фіктивному підприємництві, легалізації злочинних доходів, зловживанні владою та пособництві тероризму.

Окрім цього, Аваков сказав, що службові особи Антимонопольного комітету забезпечили монопольне становище компанії на ринку та наголосив на необхідності відставки голови АМКУ.

За інформацією журналіста видання "Наші гроші" Юрія Ніколова, люди від МВС та Генпрокуратури ходили тоді на спільні зустрічі з Борисом Кауфманом, аби вирішити подальшу долю компанії.

На одній з таких зустрічей нібито були присутні два народні депутати: Андрій Деркач від генпрокурора і Ігор Котвіцький від міністра внутрішніх справ.

Журналісти стверджують також, що навесні зафіксували, як Котвіцький разом з Борисом Кауфманом виходив із будівлі, де знаходиться офіс бізнесмена.

За словами нардепа, їх з Кауфманом пов’язує дружба.

Крім того, син генпрокурора Олександр Луценко у 2015 році задекларував дохід у 173 тисячі від "Мегаполіс-Україна", який пізніше стане "Тедіс Україна".

"Голова Антимонопольного комітету уникнув покарання, компанія змінила російських власників на українських та отримала штраф у 430 мільйонів гривень за порушення конкуренції. Нині вона заплатила до держбюджету 300 мільйонів гривень, які зараз намагається відсудити", – зазначають розслідувачі.

Крім того, слідство закрило справу щодо партнера Кауфмана – бізнесмена Олександра Грановського закрили. Розслідування тієї частину провадження, що залишилось, відправили з Генпрокуратури в Службу безпеки України Одеської області.

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