Адвокат Луценко спасает от следствия активы скандальных одесских бизнесменов – СМИ

Адвокат, который представлял в судах генпрокурора Юрия Луценко и называет чиновника своим другом, защищает активы одесских бизнесменов Бориса Кауфмана и Александра Грановского, фигурирующие в нескольких уголовных делах.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

В частности, адвокат Игорь Фомин представляет интересы бизнесменов по делу о "приватизации" одесского аэропорта, которое, по версии следствия, произошло благодаря злоупотреблению властью чиновниками Одесского горсовета. Фирму, которая получила в собственность 75% прав на аэропорт, связывают именно с Кауфманом и Грановским.

Этот же адвокат защищал генпрокурора Юрия Луценко в суде над ним в 2010-2012 годах. С помощью Фомина Луценко был оправдан Европейским судом по правам человека.

Сейчас адвокатское объединение Фомина представляет генпрокурора и его жену в исках о защите чести и достоинства. Защитник называет себя другом Луценко.

29 марта 2018-го года Соломенский райсуд Киева передал имущество одесского аэропорта и его корпоративные права в Нацагентство по вопросам выявления преступных активов. Однако уже через месяц судья Окружного админсуда Евгений Аблов своим решением фактически запретил АРМА регистрировать арест и передачу аэропорта.

Адвокат Фомин тогда лично написал заявление в Генпрокуратуру против судей, которые передали одесский аэропорт в управление государству. Защитник считает их решение неправосудным. По заявлению Фомина открыто уголовное производство, в рамках которого допрашивают судей и детективов.

Адвокат уверяет, что дружба с генпрокурором Луценко не влияет на его заявления о преступлении.

Сам генпрокурор комментировать дело аэропорта отказался, однако заявил, что он подписывал заявление Фомина, чтобы в Генпрокуратуре проверили "законность действий НАБУ".

"Уголовное дело в отношении еще одного актива бизнесменов Кауфмана-Грановского – тоже не имеет положительных результатов, как планировала изначально прокуратура", – говорится в материале.

В 2017 году Юрий Луценко вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым заявили об обысках у табачного монополиста "Тедис Украина", руководство которого подозревали в фиктивном предпринимательстве, легализации преступных доходов, злоупотреблении властью и пособничестве терроризму.

Кроме этого, Аваков сказал, что чиновники Антимонопольного комитета обеспечили монопольное положение компании на рынке и подчеркнул необходимось отставки главы АМКУ.

По информации журналиста издания "Наши деньги" Юрия Николова, люди от МВД и Генпрокуратуры ходили тогда на совместные встречи с Борисом Кауфманом, чтобы решить дальнейшую судьбу компании.

На одной из таких встреч якобы присутствовали два народных депутата: Андрей Деркач от генпрокурора и Игорь Котвицкий от министра внутренних дел.

Журналисты утверждают также, что весной зафиксировали, как Котвицкий вместе с Борисом Кауфманом выходил из здания, где находится офис бизнесмена.

По словам нардепа, их с Кауфманом связывает дружба.

Кроме того, сын генпрокурора Александр Луценко в 2015 году задекларировал доход в 173 тысяч от "Мегаполис-Украина", которые позже станет "Тедис Украина".

"Глава Антимонопольного комитета избежал наказания, компания изменила российских владельцев на украинских и получила штраф в 430 миллионов гривен за нарушение конкуренции. Сейчас она заплатила в госбюджет 300 миллионов гривен, которые теперь пытается отсудить", – отмечают расследователи.

Кроме того, следствие закрыло дело в отношении партнера Кауфмана – бизнесмена Александра Грановского закрыли. Расследование той часть производства, которая осталось, отправили из Генпрокуратуры в Службу безопасности Украины Одесской области.

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Напомним: