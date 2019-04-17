У Порошенка збирають автопробіг на його підтримку на день дебатів

Передвиборчий штаб Петра Порошенка пропонує влаштувати 19 квітня автопробіг, приурочений до дебатів із кандидатом Володимиром Зеленським.

У Facebook створено відповідну подію, яка запланована на 16:00 – 22:00.

"19 квітня на Національному комплексі "Олімпійський" відбудуться дебати між кандидатами у президенти: представником партії "Слуга народу" Володимиром Зеленським і чинним президентом України Петром Порошенком. Кандидати спілкуватимуть один з одним на очах у всієї країни, усього світу", – йдеться в анонсі.



"Ми збираємо всіх! Автопробіг на підтримку президента Петра Порошенка вирушає з кожного обласного центру до Києва. Приїжджай сам і привозь друзів на дебати, які відбудуться у НСК "Олімпійський", – закликають українців.



"Давайте покажемо Україні, що нас багато. Давайте покажемо, що ми згуртовані та мобільні. Що нам небайдужа доля країни, і тому ми обираємо проукраїнського президента", – агітують у штабі глави держави.

Для участі просять заповнити анкету.

"Завтра вам зателефонує координатор заходу у вашому місті та допоможе з інформацією, передасть прапори і символіку на машини", – попереджають учасників.



"Зустрічаємось у п'ятницю! Запасайтесь гарним настроєм і вирушайте до Києва, станьте свідком історичної події", – додають організатори автопробігу.

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