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У Порошенко собирают автопробег в его поддержку на день дебатов

Среда, 17 апреля 2019, 09:30

Предвыборный штаб Петра Порошенко предлагает устроить 19 апреля автопробег, приуроченный к дебатам с кандидатом Владимиром Зеленским.

В Facebook создано соответствующее событие, которое запланировано на 16:00 – 22:00.

"19 апреля на Национальном комплексе "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко. Кандидаты будут общаться друг с другом на глазах у всей страны, всего мира", – говорится в анонсе.

"Мы собираем всех! Автопробег в поддержку президента Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся в НСК "Олимпийский", – призывают украинцев.

"Давайте покажем Украине, что нас много. Давайте покажем, что мы сплочены и мобильны. Что нам небезразлична судьба страны, и поэтому мы выбираем проукраинского президента", – агитируют в штабе главы государства.

 

Для участия просят заполнить анкету.

"Завтра вам позвонит координатор мероприятия в вашем городе и поможет с информацией, передаст флаги и символику на машины", – предупреждают участников.

"Встречаемся в пятницу! Запасайтесь хорошим настроением и отправляйтесь в Киев, станьте свидетелем исторического события", – добавляют организаторы автопробега.

Напомним:

  • 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, но они спорят о времени и места их проведения: Зеленский зовет Порошенко прийти на стадион в 19:00, а Порошенко хочет провести дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне") в 20:00.
  • 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.

Алена Рощенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенкоакциивыборы президента 2019дебаты
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