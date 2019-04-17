У Порошенко собирают автопробег в его поддержку на день дебатов

Предвыборный штаб Петра Порошенко предлагает устроить 19 апреля автопробег, приуроченный к дебатам с кандидатом Владимиром Зеленским.

В Facebook создано соответствующее событие, которое запланировано на 16:00 – 22:00.

"19 апреля на Национальном комплексе "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко. Кандидаты будут общаться друг с другом на глазах у всей страны, всего мира", – говорится в анонсе.

"Мы собираем всех! Автопробег в поддержку президента Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся в НСК "Олимпийский", – призывают украинцев.

"Давайте покажем Украине, что нас много. Давайте покажем, что мы сплочены и мобильны. Что нам небезразлична судьба страны, и поэтому мы выбираем проукраинского президента", – агитируют в штабе главы государства.

Для участия просят заполнить анкету.

"Завтра вам позвонит координатор мероприятия в вашем городе и поможет с информацией, передаст флаги и символику на машины", – предупреждают участников.

"Встречаемся в пятницу! Запасайтесь хорошим настроением и отправляйтесь в Киев, станьте свидетелем исторического события", – добавляют организаторы автопробега.

Напомним: