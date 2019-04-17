У Порошенко собирают автопробег в его поддержку на день дебатов
Предвыборный штаб Петра Порошенко предлагает устроить 19 апреля автопробег, приуроченный к дебатам с кандидатом Владимиром Зеленским.
В Facebook создано соответствующее событие, которое запланировано на 16:00 – 22:00.
"19 апреля на Национальном комплексе "Олимпийский" состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии "Слуга народа" Владимиром Зеленским и действующим президентом Украины Петром Порошенко. Кандидаты будут общаться друг с другом на глазах у всей страны, всего мира", – говорится в анонсе.
"Мы собираем всех! Автопробег в поддержку президента Петра Порошенко отправляется из каждого областного центра в Киев. Приезжай сам и привози друзей на дебаты, которые состоятся в НСК "Олимпийский", – призывают украинцев.
"Давайте покажем Украине, что нас много. Давайте покажем, что мы сплочены и мобильны. Что нам небезразлична судьба страны, и поэтому мы выбираем проукраинского президента", – агитируют в штабе главы государства.
Для участия просят заполнить анкету.
"Завтра вам позвонит координатор мероприятия в вашем городе и поможет с информацией, передаст флаги и символику на машины", – предупреждают участников.
"Встречаемся в пятницу! Запасайтесь хорошим настроением и отправляйтесь в Киев, станьте свидетелем исторического события", – добавляют организаторы автопробега.
Напомним:
- 19 апреля между кандидатами запланированы дебаты, но они спорят о времени и места их проведения: Зеленский зовет Порошенко прийти на стадион в 19:00, а Порошенко хочет провести дебаты в студии "Общественного телевидения" ("Суспільне") в 20:00.
- 16 апреля кандидаты заключили соглашение с НСК "Олимпийский" об аренде стадиона 19 апреля – и Зеленский уже объявил о начале распространения билетов на дебаты на стадионе.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua