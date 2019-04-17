"Нацкорпус" навідався до "маєтків Порошенка і Гладковського" в Іспанії

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Середа, 17 квітня 2019, 14:59

Представники Національного корпусу влаштували в Іспанії акцію протесту біля будинків, які нібито належать президентові України Петру Порошенко і родині одного з організаторів корупційної схеми в "Укроборонпромі" Олега Гладковського.

Про це повідомляє прес-служба партії.

За даними представників "Нацкорпусу", маєток, який нібито належить Порошенку знаходиться в 20 хвилинах від елітних будинків Свинарчуків (Гладковських - ред), який за даними журналістського розслідування був учасником корупційних схем в "Укроборонпромі".

"Свинарчуки живуть в приватному комплексі Ла Загалетта. Топ-корупціонери заховалися від людей навіть в Іспанії – до цих розкішних маєтків просто так не потрапити, тож ми трохи "потролили" охорону і залишили Свинарчукам подарунки від українців", - йдеться у повідомленні.

За інформацією активістів, обидва будинки знаходяться на півдні Іспанії, в невеликому містечку Аталая-Ісдабе.

 
фото А. Білецького

Представники "Нацкорпусу" розмістили на паркані садиби плакати з написами "Грабують" і "Будь відповідальним. Тримай слово", а також намалювали на асфальті поряд з маєтком  зображення свині і напис "Мародер".

"Ми знаємо, де ви заховалися. Ми прийдемо за вами, де б ви не знаходилися. Ми – ваше нічне жахіття", - написав у Facebook лідер Нацкорпусу Андрій Білецький, додавши фото з акції в Іспанії.

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Нагадаємо:

  • Видання "Bihus.info" у лютому-березні оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. 
  • За даними журналістів, постачання контрабандних російських деталей за завищеними цінами організував 22-річний син заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Його батько нібито щонайменше один раз отримував "відкат" у 30 тисяч доларів з цієї схеми, а усі слідчі органи, включно з НАБУ, "зливали" справи по Гладковському за хабарі.
  • 4 березня Порошенко звільнив Гладковського з РНБО.
  • 6 березня президент заявив на засіданні Ради національної безпеки та оборони, що ініціює міжнародний аудиті комплексну ревізію усіх контрактів державного концерну "Укроборонпром".
  • Гладковський-молодший подав до суду на журналістів.
  • 7 березня НАБУ провело обшуки у екс-першого заступника секретаря Ради нацбезпеки і оборони та його сина.
  • Після оприлюднення журналістського розслідування ймовірним спільникам Гладковського, Жукову і Рогозі, оголосили підозри.
  • Пізніше у прокуратурі заявили, що не бачать підстав для обрання запобіжних заходів Андрію Рогозі і Віталію Жукову, яких підозрюють у заниженні податків.
  • 2 квітня Петро Порошенко звернувся до уряду, щоб організувати перевірку на поліграфі для усіх керівників державного концерну "Укроборонпром".

Українська правда

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Теми: націоналісти Порошенко Гладковський


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