"Нацкорпус" наведался к "виллам Порошенко и Гладковского" в Испании
Представители Национального корпуса устроили в Испании акцию протеста возле домов, якобы принадлежащих президенту Украины Петру Порошенко и семье одного из организаторов коррупционной схемы в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.
Об этом сообщает пресс-служба партии.
По данным представителей "Нацкорпуса", имение, которое якобы принадлежит Порошенко, находится в 20 минутах от элитных домов Свинарчуков (Гладковских - ред), которые по данным журналистского расследования был участником коррупционных схем в "Укроборонпроме".
"Свинарчук живут в частном комплексе Ла Загалетта. Топ-коррупционеры спрятались от людей даже в Испании - до сих роскошных имений просто так не попасть, поэтому мы немного "потролили" охрану и оставили Свинарчукам подарки от украинцев", - говорится в сообщении.
По информации активистов, оба дома находятся на юге Испании, в небольшом городке Аталая-Исдабе.
Представители "Нацкорпуса" разместили на заборе усадьбы плакаты с надписями "Грабят" и "Будь ответственным. Держи слово", а также нарисовали на асфальте рядом с имением изображение свиньи и надпись "Мародер".
"Мы знаем, где вы спрятались. Мы придем за вами, где бы вы ни находились. Мы - ваш ночной кошмар", - написал в Facebook лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, добавив фото с акции в Испании.
Читайте также:
Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1
Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2
Младший партнер президента: что известно о бизнесе Олега Гладковского
Напомним:
- Издание "Bihus.info" опубликовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
- По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковський. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- 4 марта Порошенко уволил Гладковского из СНБО.
- 6 марта президент Петр Порошенко заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны, что инициирует международный аудит и комплексную ревизию всех контрактов государственного концерна "Укроборонпром".
- Гладковский-младший подал в суд на журналистов.
- 7 марта НАБУ провело обыски у экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны и его сына.
- После обнародования журналистского расследования вероятным сообщникам Гладковского, Жукову и Рогозе, объявили подозрения.
- Позже в прокуратуре заявили, что не видят оснований для избрания меры пресечения Андрею Рогозе и Виталию Жукову, которых подозревают в занижении налогов.
- 2 апреля Петр Порошенко обратился к правительству, чтобы организовать проверку на полиграфе для всех руководителей государственного концерна "Укроборонпром".