"Нацкорпус" наведался к "виллам Порошенко и Гладковского" в Испании

Представители Национального корпуса устроили в Испании акцию протеста возле домов, якобы принадлежащих президенту Украины Петру Порошенко и семье одного из организаторов коррупционной схемы в "Укроборонпроме" Олега Гладковского.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

По данным представителей "Нацкорпуса", имение, которое якобы принадлежит Порошенко, находится в 20 минутах от элитных домов Свинарчуков (Гладковских - ред), которые по данным журналистского расследования был участником коррупционных схем в "Укроборонпроме".

"Свинарчук живут в частном комплексе Ла Загалетта. Топ-коррупционеры спрятались от людей даже в Испании - до сих роскошных имений просто так не попасть, поэтому мы немного "потролили" охрану и оставили Свинарчукам подарки от украинцев", - говорится в сообщении.

По информации активистов, оба дома находятся на юге Испании, в небольшом городке Аталая-Исдабе.

фото А. Билецкого

Представители "Нацкорпуса" разместили на заборе усадьбы плакаты с надписями "Грабят" и "Будь ответственным. Держи слово", а также нарисовали на асфальте рядом с имением изображение свиньи и надпись "Мародер".

"Мы знаем, где вы спрятались. Мы придем за вами, где бы вы ни находились. Мы - ваш ночной кошмар", - написал в Facebook лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий, добавив фото с акции в Испании.

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