Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже призначив нового

Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.

Про це йдеться в опублікованому указі.

У тому самому документі Путін призначив на цю посаду Олексія Філатова.

За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

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