Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже призначив нового
Середа, 17 квітня 2019, 19:11
Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.
Про це йдеться в опублікованому указі.
У тому самому документі Путін призначив на цю посаду Олексія Філатова.
За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.
Нагадаємо:
- 2 жовтня 2018 року Володимир Путін підписав указ про перетворення управління з прикордонного співробітництва з державами - учасниками СНД, і самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією.
- Таке рішення у Путіна пояснили "вдосконаленням діяльності адміністрації президента". Однак російські ЗМІ заявляли, що причиною стало урізання фінансування.
- 10 жовтня 2018 року стало відомо, що Кремлівське управління по співпраці з СНД покинуть до половини співробітників через неефективність роботи.
Українська правда