Путін звільнив куратора ОРДЛО і вже призначив нового

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Середа, 17 квітня 2019, 19:11

Володимир Путін відправив у відставку главу управління президента РФ щодо прикордонної співпраці Олега Говоруна.

Про це йдеться в опублікованому указі.

У тому самому документі Путін призначив на цю посаду Олексія Філатова.

За інформацією російського РБК, минулого року Філатов на посту заступника начальника управління став куратором ОРДЛО.

Нагадаємо:

  • 2 жовтня 2018 року Володимир Путін підписав указ про перетворення управління з прикордонного співробітництва з державами - учасниками СНД, і самопроголошеними Абхазією і Південною Осетією.
  • Таке рішення у Путіна пояснили "вдосконаленням діяльності адміністрації президента". Однак російські ЗМІ заявляли, що причиною стало урізання фінансування.
  • 10 жовтня 2018 року стало відомо, що Кремлівське управління по співпраці з СНД покинуть до половини співробітників через неефективність роботи.

Українська правда

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Теми: Путін ОРДЛО відставка


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